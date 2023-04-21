СК возбудил дело по факту травмирования двух шахтеров в Пласте

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту несчастного случая на шахте, в результате которого двое горнорабочих получили тяжелые травмы, сообщает региональное управление СК России.

Инцидент случился в марте этого года в Пласте, где распложены шахты компании «Южуралзолото» (бенефициар – Константин Струков). По данным СК, рабочие пострадали при проведении буровзрывных работ. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровья человека).

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и виновных лиц.