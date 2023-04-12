В Оренбурге студент и педагог колледжа подозреваются во взяточничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего студента и 37-летнего преподавателя колледжа Оренбурга. Учащемуся инкриминируется ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), педагогу – ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что студент не написал выпускную квалификационную работу и не был допущен до сдачи итоговых госэкзаменов. В связи с этим учащемуся помог преподаватель, который за взятку подготовил указанную работу. Ранее было возбуждено дело о взяточничестве в оренбургском вузе

Георгий Портнов