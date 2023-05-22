Возбуждено уголовное дело о нападении иностранцев на жителей Тольятти

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и угрозе убийством (ст. 119 УК РФ) после нападения иностранцев на жителей Тольятти. Решение принято по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«По версии следствия, 17 мая 2023 года несколько граждан, находясь у одного из домов по улице Жилина в Центральном районе города Тольятти, нанесли множественные удары руками и ногами местному жителю и его жене, причинив телесные повреждения»,– говорится в сообщении.

Также следователи установили, что один из подозреваемых направил в сторону потерпевшего осколок стеклянной бутылки и, угрожал ему убийством. Расследование продолжается.

Ранее в соцсетях сообщалось о том, что нападение произошло после сделанного потерпевшим замечания автомобилисту, который на своей машине едва не сбил сына мужчины. По словам супруги потерпевшего, подозреваемыми оказались иностранцы. Она также утверждает, что полиция приехала на место, но, по сути, бездействовала.

Георгий Портнов