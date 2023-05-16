Глава СК РФ поручил возбудить дело после нападения мигрантов на мужчину в Тольятти

Уголовное дело будет возбуждено на основе информации об избиении мужчины группой мигрантов, которое ранее произошло в Тольятти. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин региональным следователям. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Пострадавший сделал замечание водителю-мигранту, который, двигаясь на автомобиле без номерных знаков по тротуару, едва не сбил его сына на велосипеде, а до этого чуть не сбил другого ребенка. У мужчины диагностированы переломы руки и носа»,– говорится в сообщении.

В связи с этим кроме возбуждения уголовного дела глава ведомства дал указание руководителю СУ СК РФ по Самарской области Марату Галиханову «установить всех нападавших на мужчину, ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и представить доклад о ходе и результатах расследования», отмечается в сообщении. Помимо прочего, следователи дадут правовую оценку бездействию правоохранителей, которые не вмешались в ситуацию.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев потребовал ограничить трудовую миграцию в Самарской области. С соответствующим предложением он обратился к властям региона.

Георгий Портнов