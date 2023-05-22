Двое жителей белгородского села Глотово получили ранения после атаки ВСУ: женщина — в реанимации

В Белгородской области мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями доставили в районную больницу после обстрела села Глотово Грайворонского округа. «Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, с 9 часов утра Грайворонский городской округ находится под обстрелом украинских военных. «Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию»,— рассказывал ранее губернатор. Он уточнял, что также под минометным обстрелом находилось село Козинка. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, которое получило значительное разрушение несущих конструкций, был поврежден и автомобиль.

«В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, разрушений нет. В селе Замостье поврежден забор частного жилого домовладения», — рассказывал глава региона.

Он также написал в своем телеграм-канале, что в Новой Таволжанке с беспилотника сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом. «Пострадавших и разрушений нет. Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте»,- констатировал губернатор.

Владимир Зоркий