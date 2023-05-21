Так приходит земная слава

Чемпионом Internazionali BNL d’Italia, завершившегося в Риме турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом €7,7 млн, стал россиянин Даниил Медведев, переигравший в финале в двух партиях седьмую ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Завоевав свой первый титул на грунтовом покрытии и войдя в тройку фаворитов Открытого чемпионата Франции, который стартует в следующее воскресенье, Медведев довел общее количество своих побед на состязаниях АТР до двадцати, причем все они были одержаны в разных городах. Кроме того, в понедельник он поднимется в мировом рейтинге на второе место, высшее для себя с августа прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Титул, выигранный Даниилом Медведевым в Риме, стал для него первым на грунте, пятым в нынешнем сезоне и двадцатым за карьеру

Фото: FILIPPO MONTEFORTE / AFP Титул, выигранный Даниилом Медведевым в Риме, стал для него первым на грунте, пятым в нынешнем сезоне и двадцатым за карьеру

Фото: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Этот финал начался с полуторачасовым запозданием из-за непогоды, которая всю неделю третировала участников римского турнира. Например, субботний полуфинал Даниила Медведева против очень принципиального для него соперника, грека Стефаноса Циципаса, прерывался из-за дождя дважды и завершился на несколько часов позже, чем было запланировано. Таким образом, на отдых у россиянина оставалось времени заметно меньше, чем у датчанина Хольгера Руне, который, в свою очередь, в субботу в трех сетах одолел финалиста прошлогоднего Roland Garros норвежца Каспера Рууда.

Преображение Даниила Медведева на грунте — одна из главных неожиданностей последних месяцев в мировом теннисе. Хотя аналоги, разумеется, имеются и первым делом на память приходит пример Марии Шараповой, которая в первой половине своей профессиональной карьеры выглядела на этом покрытии, мягко говоря, не лучшим образом, а затем дважды выиграла Roland Garros. Причины таких метаморфоз прежде всего лежат в области психологии, хотя для достижения серьезных результатов на неудобном покрытии одного желания мало. Требуется также адаптировать к нему свою тактику и передвижение по корту, что Медведеву сейчас наконец удалось.

Перед началом игры 20-летний Руне считался фаворитом, пусть и не явным. Этой весной он дошел до финала в Монте-Карло, где, кстати, в четвертьфинале переиграл Медведева, а в финале едва не одолел Андрея Рублева, выиграл титул в Мюнхене, а в Риме перед Руудом переиграл еще и прошлогоднего чемпиона Новака Джоковича, который после травмы локтя набирает форму на глазах. Казалось, что самый молодой игрок в первой десятке мирового рейтинга, уже успевший снискать себе репутацию скандалиста, имеет неплохие шансы против Медведева. Однако тот устроил своему не столь опытному сопернику самый настоящий мастер-класс мужской борьбы, продемонстрировав, так же, кстати, как и в игре с Циципасом, по-настоящему несгибаемый характер.

Исход первой партии решили два гейма — пятый, по ходу которого Медведеву удалось на своей подаче отыграться с 15:40, и последний, когда на брейк-пойнте он успел ответить на укороченный удар Руне и впечатал мяч в другую половину корта. По статистике, россиянин в этом году выиграл все 32 матча, в которых забирал первый сет, но в данном случае ситуация была неочевидной. Во второй партии начались качели. Датчанин дважды, в первом и седьмом геймах, брал подачу Медведева, но тот оба раза отыгрывался. Кульминация же наступила в самом конце. При счете 5:5 Руне отличной «укороткой» заработал сет-пойнт, который россиянин спас эйсом по центру. И тут датчанин не выдержал напряжения момента, провалив последний гейм. В итоге — 7:5, 7:5. За 1 час 42 минуты, которые продолжался финал, Медведев гораздо эффективнее использовал первую подачу, выиграв на ней заметно больше очков (76% против 52% у Руне). А наградой ему стали 1000 рейтинговых очков, более €1,1 млн призовых и престижнейший титул — первый на грунте (если не считать победы, одержанной в 2014 году в Тбилиси на маленьком профессиональном турнире с призовым фондом $10 тыс.), пятый в этом сезоне, шестой на турнирах Masters 1000 и двадцатый — за карьеру. Причем Медведев продолжает улучшать свой уникальный рекорд, выигрывая турниры только в разных городах.

Впрочем, следствием его римского триумфа будут не только эти статические изменения. Во-первых, в мировом рейтинге Медведев поднимется с третьего места на второе, высшее для себя с августа прошлого года, когда он стоял первым. Во-вторых, в АТР Race — классификации по очкам, набранным в этом году, он с понедельника будет лидировать с 4300 баллами, опережая сразу на 845 очков испанца Карлоса Алькараса. В-третьих, очевидно, что в отсутствие 14-кратного чемпиона Roland Garros Рафаэля Надаля, который из-за травмы пропустит стартующий в следующее воскресенье парижский мейджор, Медведев вместе с Алькарасом и Джоковичем войдет в тройку его главных фаворитов. Тем более что в Париже, в отличие от того же Рима, он два года назад до четвертьфинала уже доходил.

Евгений Федяков