Тактовое движение электричек Ораниенбаум — Санкт-Петербург будет запущено с 22 мая

Тактовое движение электропоездов по маршруту Ораниенбаум — Санкт-Петербург запустят с 22 мая. Поезда будут ходить с частотой до одного поезда в 15 минут, сообщили 12 мая в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На маршрут добавят три новых электропоезда. В часы-пик они будут ходить с интервалом в 15 минут. С 6:30 до 9:00 из Ораниенбаума на Балтийский вокзал электрички будут отправляться каждые 15 минут. С таким же интервалом будут двигаться поезда с Балтийского вокзала с 17:00 до 19:30.

Время в пути из Ораниенбаума до центра Петербурга составит менее часа, а из Петергофа — примерно 40 минут.

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