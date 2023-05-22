В 2022 году объем ВРП Белгородской области может остаться на уровне 1,3 трлн рублей

По оценке курирующего экономику вице-губернатора Белгородской области Дмитрия Гладского, в 2022 году валовый региональный продукт (ВРП) может остаться на уровне 2021 года и составить 1,3 трлн руб. Пока это только оценка, фактическое значение показателя станет известно только по итогам первого квартала 2024 года, подчеркнул господин Гладкский на оперативном совещании в облправительстве.

В структуре ВРП наибольшую долю занимает промышленность — 47,2%. При этом в 2022 году ее объем сократился из снижения работы металлургических компаний. Сельское хозяйство выросло до 15,5%. Еще 9,9% занимает торговля, 3,7% — строительство, 3,2% — транспортировка и хранение, 5,5% — социальная сфера. Оставшиеся 15% приходятся на другие виды деятельности.

Индекс промышленного производства остался на уровне 2021 года. При этом на 3,6% сократилась добыча полезных ископаемых — в целом она занялся 18,3%. Зато на 1,9% выросли обрабатывающие производства, их объем равен 78,3%. Еще 3,4% пришлись на другие виды.

В 2022 году в Белгородской области завершились сразу четыре крупных проекта с общим объемом вложений в 28,7 млрд руб., рассказал Дмитрий Гладский. Реализацией занимались Лебединский и Яковлевский ГОКи, комбинат «КМАруда» и ООО «Полисинтез». Они дали региону еще 984 рабочих места. О проектах 2023 года господин Гладский не рассказывал.

При этом он отметил «беспрецедентный» рост инвестиций в основной капитал. По итогам года они составили 193,6 млрд руб., что почти на 15% больше 2021 года (168,8 млрд). В 2023 году власти рассчитывают на 212,4 млрд инвестиций. Рост показателя вице-губернатор объяснил тремя факторами: «Выросла конечная стоимость продукции и соответственно, маржинальность стал больше, невероятная предпринимательская воля (ни один проект не был остановлен) и беспрецедентные меры поддержки на всех уровнях власти».

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что бизнес не сокращается и не уходит в другие регионы. «Для нас экономическая активность была и есть основой развития региона. Идет спецоперация или не идет, есть активность на границе или нет, регион должен развиваться, не смотря на все угрозы. Тяжело, когда пашут поля в бронежилетах, когда есть ежесекундная угроза жизни. Но ничто не должно остановиться. Безопасность жителей и развитие региона у нас во главе угла», — пояснил он. Господин Гладков также подчеркнул, что во второй половине года пострадавший от обстрела бизнес может получить дополнительную помощь из федерального бюджета.

В 2022 году губернатор рассчитывал на небольшой рост ВРП. По его оценке, показатель должен был составить 1,397 млрд руб., тогда как в 2021 году он равнялся 1,389 млрд. От своего довести ВРП к 2030 году до 2 трлн власти не отказываются.

Подробнее об этих планах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белгороду не хватает зоны».

Александр Прытков

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