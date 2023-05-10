Пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу выдали 397 млн рублей грантов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил уведомления о выделенных грантах представителям пострадавшего от украинских обстрелов бизнеса. Об этом сообщили в облправительстве.

Всего было выделено 46 грантов на общую сумму 397 млн руб. Поддержку получили 28 предприятий и 18 индивидуальных предпринимателей.

Из федерального центра на помощь бизнесу было выделено 800 млн руб. Региональное министерство экономического развития и промышленности провело первый этап приема заявок с 26 апреля по 5 мая. Перечисление средств начнется 10 мая, заверили в облправительстве.

С этого же дня начался второй этап приема заявок. В реестре более 100 пострадавших предприятий и ИП. Разделения финансирования на две волны необходимо для «ускорения всех процессов», объяснил Вячеслав Гладков: «У нас задача — максимально быстро дать возможность восстановить утерянные предприятия и бизнес. Надеюсь, что наши с вами усилия дадут свой результат: восстановим и экономическую деятельность, и рабочие места. Мы будем в этом плане стараться выполнять свои обещания».

Белгородские гранты выделяются на строительство или реконструкцию нежилых помещений, аренду земли или сооружений, капремонт зданий и ремонт оборудования, на приобретение основных средств, сырья или «товаров для осуществления предпринимательской деятельности», а также на техприсоединение к сетям и оплату коммунальных услуг. При этом крупный ущерб будут компенсировать частично, чтобы охватить максимальное число пострадавших.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Миллионы пройдут по границе».

Александр Прытков

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