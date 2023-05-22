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Коммерсантъ FM
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«Инфотекс» подтвердил утечку данных пользователей сайта

Российский разработчик VPN-решений и средств криптозащиты информации «Инфотекс» подтвердил утечку данных пользователей. Проверка установила, что в сеть утекли данные учетных записей пользователей сайта.

«Проверка подтвердила факт утечки базы данных с учетными записями зарегистрированных пользователей сайта. Уведомление об инциденте направлено в Роскомнадзор в соответствии с требованиями»,— заявили в компании. По данным компании, веб-сервер, системы управления и операционные системы не были скомпрометированы.

«Инфотекс» на данный момент — один из крупнейших российских разработчиков программно-аппаратных VPN-решений и средств криптозащиты информации.

20 мая Telegram-канал «Утечки информации» сообщил об утечке 60 тыс. записей базы данных пользователей сайта infotecs.ru. В сеть попали логины, ФИО, адреса электронной почты, телефоны, пароли, место работы и должность, дата регистрации и последней активности (с 24 марта 2010 по 24 апреля 2023).

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечки данных, до 1 июля. Источники «Ъ» говорили, что Минцифры хочет увеличить размер штрафов до 500 млн руб. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил увеличить размеры штрафов до 1 млрд руб. Он назвал эту сумму адекватной, поскольку данные из утечек затем могут перепродавать на «теневых форумах».

Анастасия Ларина

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