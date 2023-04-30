Вице-спикер Госдумы предложил увеличить штрафы за утечки данных до 1 млрд рублей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил, что направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением увеличить штрафы компаний за утечку персональных данных до миллиарда рублей. По его мнению, такая сумма адекватна, поскольку данные могут затем перепродавать на «теневых форумах».

«Порядок работы с персональными данными россиян стоит ужесточить, этого требуют сегодняшние реалии. Административная ответственность для компании, допустившей подобную утечку информации, должна увеличиться вплоть до 1 миллиарда рублей»,— заявил депутат в разговоре с «РИА Новости».

«В целом речь идет об их продаже сторонним лицам, а также о распространении на так называемых "теневых форумах" Сети. Бизнес должен нести ответственность даже за сам факт утечки — это ситуация, в которой страдают наши граждане, государство должно их защитить»,— считает депутат. Он также отметил, что интересы компаний также должны быть учтены, поэтому он предложил предусмотреть верхний «потолок» штрафа за утечки.

Согласно подсчетам Group-IB (теперь существует под брендом F.A.С.С.T.), в 2022 году число утечек персональных данных выросло до рекордного уровня. Вместе с тем, объем персональной данных россиян, незаконно попавших в сеть за первый квартал этого года, превысил 118 млн уникальных записей — в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов для допустивших утечки компаний до 1 июля. По данным источников «Ъ», Минцифры хочет увеличить штрафы до 500 млн руб.

Почему утечки персональных данных в России кратно растут — в материале «Сети прорвало».

Анастасия Ларина