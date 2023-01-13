Путин поручил рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку персональных данных

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. По данным «Ъ», Минцифры хочет увеличить объем штрафов за утечки данных до 500 млн руб.

«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство»,— говорится в поручениях президента по итогам заседания по развитию гражданского общества и правам человека.

Законопроект об увеличении штрафов за утечки данных Минцифры начало разрабатывать в июле. Ведомство предложило штрафовать компании за утечку данных в размере до 3% годового дохода. Как сообщили «Ъ» источники, верхний предел штрафов может быть установлен на уровне 500 млн руб. Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 500 тыс. руб.

По данным Group-IB, в 2022 году в России рекордно выросло число утечек персональных данных. В частности, были обнародованы персональные данные клиентов «Яндекс Еды», Delivery Club, СДЭК.

Подробнее о законопроекте — в публикации «Ъ» «Бизнес возьмут в пол-оборота».

Анастасия Ларина