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Коммерсантъ FM
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МЧС опровергло прорыв диверсантов в Белгородскую область

Главное управление МЧС по граничащей с Украиной Белгородской области опровергло сведения о проникновении в регион диверсионно-разведовательной группы (ДРГ).

От имени ведомства жителям региона в личные сообщения в соцсетях поступает информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. «Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Ее цель — посеять панику среди населения», — сказано в сообщении ведомства.

Приграничные регионы России с начала специальной военной операции подвергаются информационным атакам. Например, вчера, 17 мая, власти Воронежской области сообщили о беспрецедентной DDoS-атаке на портал правительства.

2 марта 2023 года диверсионная группа с территории Украины проникла в два села Брянской области — Сушаны и Любечане. Погибли два человека. Ответственность взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус». 5 мая власти опровергли информацию о новой попытке диверсантов прорваться в Брянскую область.

О расследовании нападения диверсантов на брянские села — в публикации «Ъ» «После Капустина взялись за Огурцова».

Сергей Толмачев, Воронеж

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