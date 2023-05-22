Финская Gasum расторгла контракт на поставку природного газа с «Газпром экспортом»

Финская Gasum сообщила, что расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа по трубопроводу с «Газпром экспортом». Это решение было принято из-за нежелания компании оплачивать поставки в рублях. Долгосрочный контракт Gasum на поставку СПГ с «Газпром экспортом» остается в силе, уточнила финская компания.

В апреле 2022 года «Газпром экспорт» потребовал от Gasum перейти на оплату в рублях вместо евро, оговоренных в договоре. Финская компания не согласилась и обратилась в арбитраж, который в ноябре постановил, что Gasum не обязана менять порядок оплаты, после чего стороны продолжили переговоры.

«Переговоры между Gasum и "Газпром экспорт" завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт"»,— сказано в пресс-релизе на сайте Gasum.

Как выяснил «Ъ» в начале мая, финская компания уже месяц не забирает свои грузы СПГ с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк» на Балтике. С мая 2022 года Gasum отказалась от трубопроводного газа из РФ, но продолжала получать СПГ из Высоцка по контракту с «Газпром экспортом» (является агентом по экспорту газа по соглашению с НОВАТЭКом). Стороны не комментируют причины прекращения поставок Gasum.

Подробности — в материале «Ъ» «СПГ для Финляндии застрял в России».

Лаура Кеффер