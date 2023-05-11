СПГ для Финляндии застрял в России

По данным “Ъ”, финская Gasum уже месяц не забирает свои грузы СПГ с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк» на Балтике. С мая 2022 года финская компания отказалась от трубопроводного газа из РФ, но продолжала получать СПГ из Высоцка по контракту с «Газпром экспортом» (является агентом по экспорту газа по соглашению с НОВАТЭКом). Стороны не комментируют причины прекращения поставок Gasum. По мнению аналитиков, отсутствие грузов СПГ из РФ не создаст трудностей для Финляндии, в то время как у «Криогаз-Высоцка» основные продажи приходились на финских покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Финская Gasum прекратила забирать свои партии СПГ с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк» в Ленобласти, следует из данных Kpler. Так, один из двух принадлежащих Gasum танкеров — Coral Energice — в последний раз заходил в порт Высоцк 24 апреля, откуда вышел не загруженным (последняя партия СПГ вывезена судном 12 апреля). Второй танкер Gasum — Coral Energy — в последний раз заходил в порт Высоцк 4 апреля. До этого ежемесячно танкеры забирали по несколько грузов. Два газовоза Gasum перевозили 17,46 тыс. и 14,2 тыс. кубометров топлива соответственно.

Мощность «Криогаз-Высоцка» — 660 тыс. тонн СПГ в год. 51% в проекте принадлежит НОВАТЭКу, 49% — Газпромбанку.

«Газпром» прекратил трубопроводные поставки газа Gasum 21 мая 2022 года, после того как Финляндия отказалась принять введенную указом президента РФ схему расчета за поставки газа в рублях. Вместе с тем Gasum продолжала покупать СПГ из Высоцка по долгосрочному контракту с «Газпром экспортом» — последний является агентом по экспорту газа для НОВАТЭКа, который по закону не имеет такого права в случае «Криогаз-Высоцка». Указ Владимира Путина не распространяется на контракты по СПГ, поэтому финны продолжали платить за поставки в евро. Объемы и сроки этого контракта неизвестны, но обязательства по нему будут действовать, как сообщала финская компания 21 марта, «еще долгие годы». Контракт заключен на условиях take-or-pay, то есть обязывает финскую компанию производить оплату за забронированные объемы, даже если она их не забирает.

В Gasum и НОВАТЭКе не ответили “Ъ”, в «Газпроме» от комментариев отказались.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на ПМЭФ-2022 подтверждал, что Gasum заменила трубопроводные поставки на СПГ: «Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть» (цитата по «РИА Новости»).

В 2021 году «Газпром» поставил в Финляндию 1,49 млрд кубометров трубопроводного газа, однако газ занимает не более 6% в энергобалансе Финляндии. После прекращения поставок из России Финляндия импортирует газ через газопровод Balticconnector, соединяющий ее с Эстонией по дну Финского залива. Это дает стране доступ к СПГ из Литвы, а также к газу, хранящемуся в Латвии. Хельсинки также запустил плавучий регазификационный СПГ-терминал на 5 млрд кубометров в год в порту Инкоо.

В последние месяцы отгрузки СПГ с терминала «Криогаз-Высоцк» в адрес Финляндии снижались: в декабре 2022 года финским потребителям было поставлено 24 тыс. тонн (46% всех отгрузок), в марте — 16 тыс. тонн (23%), в апреле — лишь 15 тыс. тонн (20%). Финские компании, наряду с компаниями из Швеции и Бельгии, являются «якорными» импортерами для терминала в Высоцке, отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. По его оценке, прекращение импорта из России сейчас не создаст трудности для Финляндии. «В условиях слабого спроса и снижения цен на природный газ в ЕС финские компании могут найти необходимые объемы на открытом рынке, хотя Россия и является ключевым поставщиком СПГ»,— говорит он.

В 2022 году Финляндия импортировала 0,27 млн тонн СПГ, в том числе 195 тыс. тонн из Высоцка. При этом в 2022 году спрос на газ в стране упал на 47% год к году, до 1,28 млрд кубометров, в первом квартале 2023 года потребление упало на 24% год к году, до 0,37 млрд кубометров.

Татьяна Дятел