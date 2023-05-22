Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за первый квартал выросла на 176%

По итогам первого квартала чистая прибыль группы «Русагро» по МСФО выросла на 176% год к году, до 5,417 млрд руб. или $74 млн. Выручка при этом снизилась на 23%, до 47,395 млрд руб., следует из отчета (.pdf) компании.

Квартальная скорректированная EBITDA «Русагро» упала на 56% в годовом выражении, до 7,139 млрд руб. Рентабельность EBITDA снизилась 11 процентных пункта, до 15%. По словам гендиректора группы Тимура Липатова, скорректированная EBITDA уменьшилась «под давлением снижения цен реализации».

«В первом квартале 2023 года выручка "Русагро" снижалась по всем дивизионам, кроме мясного, в основном в связи со снижением цен реализации на фоне падения мировых цен на продукцию и курса доллара к рублю с высокого уровня первого квартала 2022 года, а также переносом продаж сельскохозяйственной продукции из-за поздних сроков уборки», — уточнил господин Липатов.

Как сообщал «Ъ», «Русагро» инвестирует в новый терминал для экспорта растительных масел на Черном море. Предполагается, что этот проект позволит группе снизить траты на логистику и расширить поставки на крупные рынки.

Подробности — в материале «Ъ» «"Русагро" выходит к морю».