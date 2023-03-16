«Русагро» выходит к морю

В России может появиться новый терминал для экспорта растительных масел на Черном море. Такой проект в Туапсе планирует ГК «Русагро», что позволит группе снизить траты на логистику и расширить поставки на крупные рынки. Потребность в новых мощностях с учетом увеличения производства и экспорта масла есть, но эксперты видят риски нехватки сырья и усложнения конкуренции на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГК «Русагро» планирует строительство терминала по перевалке растительных масел и жиров на Черном море в Туапсе. Это из следует из размещенного структурой «Русагро» запроса предложений на разработку проекта такого объекта. В феврале группа также опубликовала вакансию руководителя «одного из крупнейших в России» проектов масложирового предприятия в Туапсе, рассчитанного до конца 2025 года. О планах «Русагро» построить здесь свой терминал также знают два источника “Ъ” на аграрном рынке и собеседник в транспортной отрасли. В «Русагро» отказались от комментариев.

«Русагро» — один из крупнейших в РФ производителей масложировой продукции, сахара и мяса. В 2022 году выручка группы выросла на 8%, до 240,23 млрд руб., EBITDA была 45,01 млрд руб. Масложировой бизнес обеспечил 52% выручки и 37% EBITDA. Менее 50% «Русагро» на март 2022 года владела структура экс-сенатора Вадима Мошковича.

Крупнейший специализированный глубоководный терминал по перевалке растительных масел мощностью 1,5 млн тонн в Тамани есть у ГК «Эфко», одного из конкурентов «Русагро» на масложировом рынке. Также инфраструктура для перевалки масел есть в порту Новороссийск, которую и использует «Русагро» с другими компаниями, говорит источник “Ъ” в отрасли. Другой собеседник “Ъ” отметил, что терминал «Русагро» может быть сопоставим по мощности с объектом «Эфко». В 2022 году «Русагро» экспортировала 554 тыс. тонн промышленной масложировой продукции, включая 326 тыс. тонн сырого масла. Один из собеседников “Ъ” говорит, что группе может понадобиться партнер для полной загрузки терминала.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что терминал может быть востребован «Русагро» в первую очередь для собственного экспорта, чтобы в том числе сэкономить на оплате за перевалку. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что свой терминал позволит «Русагро» увеличить поставки растительных масел на Черное море и выйти на крупные рынки Турции, Ближнего Востока и Северной Африки. Такой объект логично строить с запасом мощностей, указывает он. По его словам, у группы достаточно средств и, когда иные капитальные проекты завершены, проблем с финансированием быть не должно. На конец 2022 года у «Русагро» было 21,47 млрд руб. денежных средств и их эквивалентов.

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что новый глубоководный специализированный терминал для перевалки масла необходим с учетом действующих ограничений на вывоз масличных, потенциала увеличения экспорта масложировой продукции и расширения числа импортеров. Но, отмечает собеседник “Ъ”, в Туапсе может быть нехватка свободных площадей, а единственная возможность доставки грузов — железнодорожный транспорт, что накладывает свои ограничения.

По данным «Совэкона», за первые четыре месяца сезона с сентября 2022 года РФ экспортировала 635 тыс. тонн масла. Крупнейшие покупатели — Турция, Китай и Индия, нарастившая закупки российского масла в связи с перебоями с поставками с Украины. Минсельхоз США (USDA) оценивает экспорт масла из РФ в этом сезоне в 4 млн тонн, что на 900 тыс. тонн больше, чем сезоном ранее.

По словам господина Сизова, основной риск для наращивания экспорта масел — возможная нехватка сырья в 2024–2025 годах при сокращении площадей под масличными и с учетом появления новых мощностей для переработки. Кроме того, добавляет эксперт, рано или поздно на мировой рынок вернется растительное масло с Украины, что усложнит конкуренцию для российских компаний.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина