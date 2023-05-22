В Приморье выявлен второй очаг африканской чумы свиней

На свиноводческом комплексе ООО «Русагро-Приморье» подтвержден второй очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что вирус обнаружен в отобранных пробах у животных на территории свиноводческого комплекса «Ленинский-1» села Первомайское Михайловского района.

«Свинокомплексы "Ленинский-1" и "Ленинский-2" находятся на расстоянии 500 м друг от друга, поэтому мы ожидали такого развития ситуации и были к ней готовы. На территории данных свинокомплексов уже проведены все необходимые противоэпизоотические мероприятия, выставлены дезбарьеры»,— подчеркнул руководитель региональной государственной ветеринарной инспекции Станислав Крушинский.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 21 мая подписал распоряжение о карантине. В угрожаемую зону 10 км попало село Галенки Октябрьского муниципального округа.

Напомним, ранее очаг АЧС был выявлен на территории свиноводческого комплекса «Ленинский-2» ООО «Русагро-Приморье».

«В ближайшее время все животные, размещенные на зараженном свинокомплексе, будут утилизированы, а сама площадка очищена»,— информировало «Русагро».

«Количество свиней, подлежащих санитарной ликвидации на ООО "Русагро-Приморье", составляет не более 12% от общего подголовья в крае. На данный момент в регионе насчитывается 461 тыс. свиней, поэтому данная ситуация не повлияет существенно на продовольственную безопасность региона»,— заявил после выявления первого очага АЧС министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Алексей Чернышев, Владивосток