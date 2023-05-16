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Коммерсантъ FM
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В Приморье уничтожат 12% свиней из-за вспышки африканской чумы

В Приморском крае из-за вспышки африканской чумы (АЧС) будет ликвидировано 12% общего поголовья свиней в регионе, более 55 тыс. Очаг АЧС был выявлен на территории свиноводческого комплекса «Ленинский-2» ООО «Русагро-Приморье». Распоряжением губернатора края Олега Кожемяко на предприятии введен карантин.

«Количество свиней, подлежащих санитарной ликвидации на ООО "Русагро-Приморье", составляет не более 12% от общего подголовья в крае. На данный момент в регионе насчитывается 461 тысяча свиней, поэтому данная ситуация не повлияет существенно на продовольственную безопасность региона»,— заявил сегодня министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

По словам чиновника, дефицита мяса из-за вспышки АЧС не ожидается, поскольку «приморские производители обеспечивают регион свининой на 100%».

Накануне группа компаний «Русагро» сообщила, что 13 мая на одном из шести свинокомплексов компании в Приморском крае был зафиксирован случай заражения вирусом АЧС. «В ближайшее время все животные, размещенные на зараженном свинокомплексе, будут утилизированы, а сама площадка очищена»,— информирует «Русагро».

Алексей Чернышев, Владивосток

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