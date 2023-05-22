В Тамбове вторую школу по концессии за 2 млрд рублей построит «Инфраструктура детства»

На торги по проектированию, строительству и эксплуатации по концессии школы на 1,1 тыс. мест в селе Бокино (в конце 2022 года было присоединено к Тамбову) не поступило ни одной заявки. Это следует из конкурсной документации.

В связи с этим концессионное соглашение будет заключено с его инициатором — структурой ГК «Инфраструктура детства» ООО «Двадцать шестая концессионная компания "Просвещение"».

Компания планирует построить школу до конца 2024 года и управлять ею до конца 2037 года. Вложения оцениваются в 2,1 млрд руб. с НДС, при этом стоимость непосредственно строительства составит 1,6 млрд без НДС.

Концессионер разово выплатит бюджету 10 тыс. руб. При этом власти в качестве концедента готовы выделить на проект 3,1 млрд: 1,05 млрд на возмещение затрат на уплату процентов 976,6 млн — на инвестиционный платеж, 823,9 млн — на капитальный грант — 823,9 млн, 281,8 млн — на операционный платеж.

Это второй тамбовский проект «Инфраструктуры детства». В конце 2022 года власти и двадцать шестая концессионная компания подписали концессионное соглашение на 15 лет о строительстве школы на 2,4 тыс. мест в микрорайоне Майском Тамбова. Затраты инвестора с учетом НДС могут превысить 3,5 млрд, а от властей он может получить 4,6 млрд.

В конце марта 2023 года еще одна концессия на строительство школы на 1,3 тыс. мест на улице Волжской в Тамбове была заключена со структурой госкорпорации «Вэб.РФ» ООО «Прошкола». Инвестиции оцениваются в 2,1 млрд руб. Концессия рассчитана на девять лет, до конца этого срока власти обещают вернуть все вложения.

Подробнее о тамбовских школьных проектах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Инфраструктура детства" удваивает концессии».

Александр Прытков

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