Структура ВЭБа планирует построить в Тамбове концессионную школу за 2,1 млрд рублей

Дочерняя структура госкорпорации «ВЭБ.РФ» ООО «Прошкола» заключило с министерством образования и науки Тамбовской области соглашение о строительстве в Тамбове на улице Волжской школы на условиях концессии. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании.

Проект предполагает строительство в новом городском микрорайоне на участке в 29 тыс. кв. м школы на 1,3 тыс. мест. Ее стоимость оценивается в 2,1 млрд руб. с учетом расходов на проектирование, собственно строительство здания и его оснащение. Из суммы инвестиций 1,2 млрд руб. составят средства федерального гранта, преимущственно из федерального бюджета, а 967 млн руб. вложит компания «за счет внебюджетных источников». Концессионное соглашение рассчитано на девять лет.

ООО «Прошкола», напомним, имеет статус утвержденного правительством РФ концессионера, с которым местным властям разрешено без конкурса заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.

«До конца 2032 года Тамбовская область вернет вложенные "Прошколой" средства. На это регион дополнительно получит из федерального бюджета 570 млн руб. в качестве субсидии на софинансирование части платы концедента»,— рассказали в компании

Школа в Тамбове будет первой концессионной в регионе, всего «Прошкола» планирует реализовать в Черноземье десять таких проектов. Семь из них — в Белгородской области. Три школы в этом регионе уже введены в эксплуатацию.

В Липецке по концессии планируется строительство школы в микрорайоне «Звездный» на 1,5 тыс. мест за 3 млрд руб. Проект оплатит региональный и федеральный бюджет. В Курске ожидается строительство за 2 млрд руб. школы на 1,6 тыс. мест на проспекте Плевицкой. Однако накануне стало известно, что на конкурс по поиску подрядчиков для нее не было подано ни одной заявки.

Подробнее о формате концессий — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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