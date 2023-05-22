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Коммерсантъ FM
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Адвокат сообщил о выплате блогерами Чекалиными всех долгов по налогам

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выплатила все долги по налогам, сообщил ее адвокат Константин Третьяков. Накануне Starhit со ссылкой на источник сообщал, что госпожа Чекалина и ее муж Артем еще 3 мая погасили всю задолженность перед государством и перечислили более 311 млн руб. на счета налоговых органов.

Валерия Чекалина

Валерия Чекалина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Валерия Чекалина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Адвокат подтвердил эту информацию. «Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 млн, которые были поводом для возбуждения уголовного дела»,— сказал «РИА Новости» господин Третьяков.

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7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от налогов на 311 млн руб., Артему Чекалину — в пособничестве. С них взяли подписку о невыезде. По версии следствия, госпожа Чекалина уклонилась от уплаты налогов через схему с упрощенной системой налогообложения. 16 марта в отношении нее и мужа возбудили уголовное дело об отмывании денег: они якобы легализовали денежные средства в сумме более 130 млн руб., приобретя на них доллары, чем «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». По решению суда им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (им нельзя пользоваться интернетом).

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «С блогеров соберут миллионы налогов».

Лаура Кеффер

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