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Фильм «Вызов» поднялся на 10 место по сборам в России

Фильм «Вызов» в пятый раз стал лидером кинопроката в России в уикенд. Он собрал в общей сложности уже около 1,6 млрд руб. Картина поднялась на 10 место по сборам за всю историю в России, сообщил kinobusiness.com. В СНГ кинопрокат возглавила 10 часть «Форсажа».

Лидеры кинопроката в РФ и СНГ 18–21 мая:

  • «Форсаж 10» (без РФ и Белоруссии) — 121 млн руб.;
  • «Вызов» — 74 млн руб. (всего — 1,6 млрд руб.);
  • «Мегалодон» — 48 млн руб.;
  • «Хитровка. Знак четырех» — 38 млн руб.;
  • «Трио в перьях-2» — 23 млн руб.

«Вызов» по общим сборам обошел фильм «Лед-2», который ранее занимал 10 место (1,55 млрд руб.).

О фильме «Вызов» — в материале «Ъ» «Космические куплеты».

Леонид Уварчев

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