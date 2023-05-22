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Коммерсантъ FM
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Большому углю — большое плавание

Экспорт через порты в январе—апреле вырос на 18%

Отгрузка угля всех видов в российских портах выросла на 18,3% в годовом выражении по итогам января—апреля. По данным источников “Ъ”, в начале года экспорт был на низком уровне, а с марта наблюдается прирост поставок. Однако доля отгрузок через наиболее рентабельные для экспортеров порты Дальнего Востока и юга снижается из-за конкуренции за пропускные мощности железной дороги с другими видами грузов. По мнению Argus, России в 2023 году будет трудно сохранить морской экспорт на высоких уровнях из-за сокращения дисконта российского угля к мировым бенчмаркам.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Перевалка угля в российских портах за январь—апрель этого года выросла на 18,3%, до 69,9 млн тонн, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил источник “Ъ”, знакомый с данными статистики. Другой собеседник “Ъ” рассказывает, что в первые два месяца года экспорт энергетических и коксующихся углей был на низком уровне, однако в марте он существенно вырос, показав лучшие месячные результаты после августа 2022 года, когда было введено европейское эмбарго на российский уголь.

Наибольшую динамику роста перевалки демонстрируют порты Мурманск (рост на 84,6%), Усть-Луга (80,3%), Шахтерск (63,4%) и Выборг (56,9%). Хотя отгрузка угля из российских портов выросла, в связи с перегруженностью железных дорог в структуре экспорта несколько сократилась доля самых рентабельных для экспортеров направлений — портов Дальнего Востока и юга, говорит один из собеседников “Ъ”. «Получается, что угольщики сталкиваются с дополнительными финансовыми трудностями при вывозе угля. Параллельно продолжается межведомственная дискуссия о том, какие грузы должны иметь приоритет в перевозках на Восточном полигоне. Все это делает еще более насущным принятие со стороны ОАО РЖД мер по увеличению пропускной способности железнодорожной сети как в восточном, так и в южном направлении»,— рассказал он. Напомним, ОАО РЖД анализирует возможный отказ от приоритетных перевозок угля из ряда регионов Восточной Сибири на экспорт и перевод их в стандартную категорию приоритета. Это позволит увеличить перевозки более доходных грузов (см., в частности, “Ъ” от 15 мая).

В ОАО РЖД заявили “Ъ”, что монополия в полном объеме выполняет свои обязательства по вывозу грузов и развитию инфраструктуры и делает все возможное, чтобы увеличить провозные способности раньше установленных сроков. По оценкам ОАО РЖД, экспортные перевозки угля в январе—апреле в целом выросли на 2,9% к уровню прошлого года.

В 2022 году, по данным Минэнерго, Россия снизила экспорт угля по сравнению с предыдущим годом на 1%, до 221,2 млн тонн. Рост морского экспорта можно объяснить перенаправлением поставок из-за потери украинского и польского направлений, куда отгрузки шли в основном по железной дороге. Экспорт в Европу и Украину совокупно в 2021 году составлял 64 млн тонн, а только в Польшу — 7,8 млн тонн. Россия вынуждена была перераспределить эти объемы в АТР, куда в 2022 году было поставлено 140 млн тонн угля. По данным Argus, в 2022 году российский экспорт энергетического угля морским транспортом вырос на 10,5% по сравнению с 2021 годом. Сейчас морской экспорт также остается высоким.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, по итогам января—апреля отгрузка угля железнодорожным транспортом снизилась на 1,9%, до 66 млн тонн. При этом поставки на экспорт выросли на 2,5%, до 40,6 млн тонн. Добыча угля в регионе снизилась на 3%, до 73 млн тонн.

В 2023 году России будет трудно поддерживать текущие объемы реализации угля морским транспортом в силу уменьшения разницы в цене на уголь российского и зарубежного производства, а также неопределенных перспектив продаж в Марокко и Турции, отмечают аналитики Argus в апрельском обзоре. В 2022 году российский энергетический уголь торговался с большой скидкой к бенчмаркам, что увеличивало спрос на него.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина

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