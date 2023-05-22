Weatherford не выходит из скважины

По данным “Ъ”, российское подразделение международной нефтесервисной компании Weatherford намерено продолжать деятельность в РФ, несмотря на западные санкции. В прошлом году глобальный офис Weatherford прекратил инвестировать в бизнес в РФ и поставлять технологии. На рынок РФ приходится примерно 7% от совокупной выручки Weatherford. Из «большой нефтесервисной четверки» помимо Weatherford работу в России продолжает также Schlumberger, тогда как Halliburton и Baker Hughes продали свои активы в РФ местному менеджменту.

Российское подразделение международной нефтесервисной компании Weatherford намерено продолжать исполнять существующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками. Это следует из отчетностей российских структур Weatherford, в том числе ООО «Везерфорд», на которое приходится основная часть доходов компании в РФ. До сих пор Weatherford публично не сообщала о своей позиции относительно продолжения работы в РФ после введения западных санкций за начало боевых действий на Украине. В своей отчетности Weatherford лишь обещала выполнять существующие договорные обязательства с учетом соблюдения санкций.

Выручка ООО «Везерфорд» по итогам 2022 года выросла на 23%, до 20,1 млрд руб. На бизнес в РФ приходится около 7% от совокупной выручки Weatherford, которая за прошлый год составила около $4,3 млрд. Weatherford зарегистрирована в Ирландии, а штаб-квартира находится в Техасе (США). Ее неформально относят к «большой четверке» нефтесервисных компаний наряду с Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes.

Сокращение присутствия международных нефтесервисных игроков на российском рынке началось с 2014 года, когда США и ЕС ввели секторальные санкции против РФ после присоединения Крыма. На фоне этих санкций и снижения цен на нефть «Роснефть» стала консолидировать буровые активы и приобрела буровой бизнес Weatherford в РФ и Венесуэле, сделка оценивалась примерно в $400 млн. При этом Weatherford оставила себе нефтесервисный бизнес в РФ.

После санкций, введенных в 2022 году, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford объявили о сокращении присутствия в России, в том числе о прекращении инвестиций в российский бизнес и запрете на поставку технологий в соответствии с санкциями. Но только Halliburton и Baker Hughes полностью вышли из российских активов, продав их местному менеджменту. В отчетности ООО «Везерфорд» говорится, что компания «успешно перестроила каналы поставок» оборудования, которое до санкций импортировалось, заменив поставщиков на российских или на те иностранные компании, которые готовы поставлять его в Россию.

По оценкам KPMG (ныне Kept), «большая четверка» занимала 15% российского нефтесервисного рынка, однако оставалась ключевым поставщиком передовых технологий по таким направлениям, как увеличение нефтеотдачи и интенсификация добычи. В этих сегментах доля «большой четверки» составляла 52%, следует из прошлогоднего обзора консалтинговой компании.

Weatherford продолжает работать в России, оказывая клиентам те же услуги, что и ранее: сопровождение бурения, строительство скважин, исследования скважин, говорит Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting. Он отмечает, что санкции коснулись импорта технологий и лицензий программного обеспечения. По словам эксперта, география бизнеса компании в РФ охватывает все ключевые регионы добычи, включая Сахалин, Западную Сибирь и Тимано-Печору, основным заказчиком является «Роснефть». Он подчеркивает, что российский бизнес обеспечивает 6–7% от совокупной выручки Weatherford, что является достаточно существенным. Рост горизонтального бурения и потребностей в интенсификации добычи будeт способствовать укреплению компании на рынке РФ даже в условиях частичной изоляции, полагает господин Касаткин.

Дмитрий Козлов