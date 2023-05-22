Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Weatherford не выходит из скважины

Компания продолжит бизнес в РФ

По данным “Ъ”, российское подразделение международной нефтесервисной компании Weatherford намерено продолжать деятельность в РФ, несмотря на западные санкции. В прошлом году глобальный офис Weatherford прекратил инвестировать в бизнес в РФ и поставлять технологии. На рынок РФ приходится примерно 7% от совокупной выручки Weatherford. Из «большой нефтесервисной четверки» помимо Weatherford работу в России продолжает также Schlumberger, тогда как Halliburton и Baker Hughes продали свои активы в РФ местному менеджменту.

Российское подразделение международной нефтесервисной компании Weatherford намерено продолжать исполнять существующие контракты и заключать новые договоры с заказчиками. Это следует из отчетностей российских структур Weatherford, в том числе ООО «Везерфорд», на которое приходится основная часть доходов компании в РФ. До сих пор Weatherford публично не сообщала о своей позиции относительно продолжения работы в РФ после введения западных санкций за начало боевых действий на Украине. В своей отчетности Weatherford лишь обещала выполнять существующие договорные обязательства с учетом соблюдения санкций.

Выручка ООО «Везерфорд» по итогам 2022 года выросла на 23%, до 20,1 млрд руб. На бизнес в РФ приходится около 7% от совокупной выручки Weatherford, которая за прошлый год составила около $4,3 млрд. Weatherford зарегистрирована в Ирландии, а штаб-квартира находится в Техасе (США). Ее неформально относят к «большой четверке» нефтесервисных компаний наряду с Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes.

Сокращение присутствия международных нефтесервисных игроков на российском рынке началось с 2014 года, когда США и ЕС ввели секторальные санкции против РФ после присоединения Крыма. На фоне этих санкций и снижения цен на нефть «Роснефть» стала консолидировать буровые активы и приобрела буровой бизнес Weatherford в РФ и Венесуэле, сделка оценивалась примерно в $400 млн. При этом Weatherford оставила себе нефтесервисный бизнес в РФ.

После санкций, введенных в 2022 году, Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford объявили о сокращении присутствия в России, в том числе о прекращении инвестиций в российский бизнес и запрете на поставку технологий в соответствии с санкциями. Но только Halliburton и Baker Hughes полностью вышли из российских активов, продав их местному менеджменту. В отчетности ООО «Везерфорд» говорится, что компания «успешно перестроила каналы поставок» оборудования, которое до санкций импортировалось, заменив поставщиков на российских или на те иностранные компании, которые готовы поставлять его в Россию.

По оценкам KPMG (ныне Kept), «большая четверка» занимала 15% российского нефтесервисного рынка, однако оставалась ключевым поставщиком передовых технологий по таким направлениям, как увеличение нефтеотдачи и интенсификация добычи. В этих сегментах доля «большой четверки» составляла 52%, следует из прошлогоднего обзора консалтинговой компании.

Weatherford продолжает работать в России, оказывая клиентам те же услуги, что и ранее: сопровождение бурения, строительство скважин, исследования скважин, говорит Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting. Он отмечает, что санкции коснулись импорта технологий и лицензий программного обеспечения. По словам эксперта, география бизнеса компании в РФ охватывает все ключевые регионы добычи, включая Сахалин, Западную Сибирь и Тимано-Печору, основным заказчиком является «Роснефть». Он подчеркивает, что российский бизнес обеспечивает 6–7% от совокупной выручки Weatherford, что является достаточно существенным. Рост горизонтального бурения и потребностей в интенсификации добычи будeт способствовать укреплению компании на рынке РФ даже в условиях частичной изоляции, полагает господин Касаткин.

Дмитрий Козлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...