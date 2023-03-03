Подземная тревога

Санкционные ограничения могут привести к сокращению российской нефтедобычи на 20% к 2030 году, если российским компаниям не удастся заменить критически важные технологии на рынке нефтесервисных услуг, полагают эксперты компании «Яков и партнеры». Сейчас зарубежные компании работают в наиболее сложных сегментах рынка, там же — самая высокая зависимость от технологий и импорта оборудования. Усиление ограничений может дополнительно осложнить доступ к ним, а возможности их замены поставками из «дружественных» стран ограниченны: китайские аналоги уступают по техническим характеристикам и сложны в адаптации, предупреждают в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Российская добыча нефти может сократиться на 20%, если компании не найдут способ компенсировать нехватку западного оборудования и технологий, следует из обзора «Перспективы развития нефтесервисной отрасли в России до 2030 года» консалтинговой компании «Яков и партнеры». Ограничение поставок в РФ оборудования для наращивания добычи, напомним, предусмотрено пакетами санкций стран «большой семерки».

В 2022 году практически все компании из «недружественных» стран, включая «большую нефтесервисную четверку» (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford), заявили о приостановке деятельности в РФ (в 2021 году на иностранные компании приходилось 20% рынка). В условиях усиления санкций возможно прекращение деятельности и оставшихся западных компаний, что создает риски сокращения выполняемых операций на скважинах, инвестиционные же возможности независимых нефтесервисов (малых и средних компаний) сильно ограничены: они не могут на равных конкурировать с лидерами рынка в технологическом плане.

Сейчас на компании из «недружественных» западных стран приходится лишь 15% рынка бурения в РФ, но это наиболее сложные виды сервисов, в том числе – в разработке и добыче на шельфе, а также в добыче трудноизвлекаемых запасов. В частности, 52% рынка технологии гидроразрыва пласта (ГРП) занимают компании из «недружественных» стран, а доля отечественного оборудования здесь составляет менее 1%. В оборудовании для работы на шельфе зависимость от импортных технологий достигает 80%.

Пока высокотехнологическое оборудование по-прежнему закупается у западных компаний или в «дружественных» странах, а часть востребованных позиций – как роторные управляемые системы (РУС, позволяют управлять траекторией скважины), практически не поставляется. По оценке «Яков и партнеры», текущих остатков может хватить на два-три года, и постепенное сокращение доступности такого оборудования может привести к уменьшению объемов бурения. Всего же под риски отсутствия альтернатив для замещения западного оборудования попадает 15% рынка нефтесервисных услуг. В краткосрочной перспективе кризиса на этом рынке не ожидается, однако в среднесрочной необходимо максимально нарастить компетенции в сфере высокотехнологичных нефтесервисов, иначе растут риски вынужденного сокращения добычи из-за отсутствия технологий, предупреждают аналитики. Изменить ситуацию на рынке способны создание механизма гарантированного заказа нефтесервисных услуг со стороны добывающих компаний, дополнительные налоговые преференции и расширение производства компонентной базы, полагают авторы отчета.

Что касается замещения поставок из западных стран альтернативными каналами импорта, здесь основным ограничением могут стать не риски вторичных санкций, а технологическая отсталость производителей. «Поставками из "дружественных" стран можно компенсировать лишь некоторые виды высокотехнологического оборудования. Однако, например, РУС китайского производства не позволяют достигнуть необходимой точности и результативности, а китайским аналогам тех же флотов ГРП не удается достигнуть эффективности западных образцов последнего поколения»,— отмечает партнер «Яков и партнеры» Андрей Стрельцов. По его словам, для адаптации китайского оборудования и технологий к российским реалиям могут потребоваться годы.

Татьяна Едовина