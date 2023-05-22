Граждане набрали еды

По итогам этого года рынок по доставке готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд после падения в 2022 году начнет восстанавливаться. Компании этого сегмента смогут суммарно нарастить выручку на 5–15%, до 16,5 млрд руб., прогнозируют в Infoline. Однако в выигрыше окажутся только крупные операторы, в то время как небольшие игроки из-за роста себестоимости продуктов и затрат на маркетинг рискуют покинуть рынок. Эксперты ожидают усиления консолидации в сегменте уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2023 года рынок доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд начнет восстанавливаться после прошлогоднего падения и вырастет на 5–15% год к году, до 16,5 млрд руб., следует из отчета Infoline, с которым ознакомился “Ъ”. В таком случае будет побито рекордное значение 2021 года, когда оборот рынка составил 16,4 млрд руб., подчеркивают аналитики. В 2022 году емкость рынка впервые с момента его зарождения в России снизилась на 4% год к году, до 15,7 млрд руб.

После прошлогоднего падения этот рынок начал расти в январе—марте, когда его объемы увеличились по сравнению с четвертым кварталом 2022 года на 15,6%, до 3,7 млрд руб., подсчитали в Infoline. Это подтверждается и данными Tinkoff Data, согласно которым объем покупок готовых рационов в первом квартале этого года вырос по сравнению с последним кварталом 2022 года на 12%. Покупательская уверенность начинает укрепляться, что позитивно влияет на сферу доставки готовых рационов и наборов, утверждает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Однако, уточняют в Infoline, результаты первого квартала 2023 года отстают от значений января—марта 2022 года на 21,3%. В Tinkoff Data говорят о падении числа покупок и трат россиян на готовые рационы на 40% год к году. Это связано с эффектом высокой базы начала прошлого года, поясняют аналитики Infoline. Средний чек в первом квартале 2023 года при этом вырос на 8% год к году, до 4,6 тыс. руб., добавляют в Tinkoff Data.

Нынешняя динамика рынка связана с завершением адаптации участников рынка к прекращению работы ряда соцсетей в России, ростом маркетинговых инвестиций и повышением их эффективности, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В прошлом году на фоне российского-украинского конфликта стало невозможно размещать рекламу в Google и заблокированных соцсетях. Продвижение на этих платформах позволяло участникам рынка привлекать до 90% новых клиентов. Сейчас компании переориентировались на рекламу в VK и Telegram, говорит господин Бурмистров. Кроме того, говорит собеседник “Ъ” на рынке, операторы стали прибегать к рекламе на билбордах, радио и ТВ, что заметно дороже, чем в соцсетях.

На этом фоне выручка двух крупных игроков рынка выросла. По оценке Infoline, Performance Group (Performance Food, Level Kitchen, My Food) в январе—марте 2023 года заработала на 0,7% больше год к году, или 1,52 млрд руб. По словам основателя компании Артура Зеленого, это произошло за счет запуска бюджетных предложений, которые привлекли новых клиентов. Выручка Grow Food, по подсчетам Infoline, выросла на 4,4%, до 1 млрд руб. В то же время обороты «Шефмаркета» уменьшились на 7% год к году, до 342 млн руб., Elementaree — на 19%, до 140 млн руб.

Несмотря на положительную динамику рынка, рост этого рынка прекратился еще до пандемии, и перспектив для его возобновления пока нет, считает партнер Data Insight Борис Овчинников. Объем рынка если и вырастет, то незначительно, так как количество участников рынка сокращается, отмечает Артур Зеленый. Усиление концентрации крупных игроков уже стало заметным. Сейчас на пять компаний — Performance Group, Grow Food, Elementaree, «Шефмаркет» и Justfood — приходится 83,9% рынка. Годом ранее доля этих игроков составляла 66,8%.

В отличие от предыдущих лет, сегодня рынок растет исключительно за счет его лидеров, говорит Артур Зеленый. Многие небольшие операторы уходят с рынка, потому что не видят перспектив: затраты на продвижение существенно увеличились, цены на продукты также постепенно растут, что «в сумме серьезно бьет по себестоимости», поясняет он. По прогнозам эксперта, консолидация рынка продолжится до конца 2023 года.

Дарья Андрианова