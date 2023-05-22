Граждане набрали еды

По итогам этого года рынок по доставке готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд после падения в 2022 году начнет восстанавливаться. Компании этого сегмента смогут суммарно нарастить выручку на 5–15%, до 16,5 млрд руб., прогнозируют в Infoline. Однако в выигрыше окажутся только крупные операторы, в то время как небольшие игроки из-за роста себестоимости продуктов и затрат на маркетинг рискуют покинуть рынок. Эксперты ожидают усиления консолидации в сегменте уже в этом году.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По итогам 2023 года рынок доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд начнет восстанавливаться после прошлогоднего падения и вырастет на 5–15% год к году, до 16,5 млрд руб., следует из отчета Infoline, с которым ознакомился “Ъ”. В таком случае будет побито рекордное значение 2021 года, когда оборот рынка составил 16,4 млрд руб., подчеркивают аналитики. В 2022 году емкость рынка впервые с момента его зарождения в России снизилась на 4% год к году, до 15,7 млрд руб.
После прошлогоднего падения этот рынок начал расти в январе—марте, когда его объемы увеличились по сравнению с четвертым кварталом 2022 года на 15,6%, до 3,7 млрд руб., подсчитали в Infoline. Это подтверждается и данными Tinkoff Data, согласно которым объем покупок готовых рационов в первом квартале этого года вырос по сравнению с последним кварталом 2022 года на 12%. Покупательская уверенность начинает укрепляться, что позитивно влияет на сферу доставки готовых рационов и наборов, утверждает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.
Однако, уточняют в Infoline, результаты первого квартала 2023 года отстают от значений января—марта 2022 года на 21,3%. В Tinkoff Data говорят о падении числа покупок и трат россиян на готовые рационы на 40% год к году. Это связано с эффектом высокой базы начала прошлого года, поясняют аналитики Infoline. Средний чек в первом квартале 2023 года при этом вырос на 8% год к году, до 4,6 тыс. руб., добавляют в Tinkoff Data.
Нынешняя динамика рынка связана с завершением адаптации участников рынка к прекращению работы ряда соцсетей в России, ростом маркетинговых инвестиций и повышением их эффективности, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В прошлом году на фоне российского-украинского конфликта стало невозможно размещать рекламу в Google и заблокированных соцсетях. Продвижение на этих платформах позволяло участникам рынка привлекать до 90% новых клиентов. Сейчас компании переориентировались на рекламу в VK и Telegram, говорит господин Бурмистров. Кроме того, говорит собеседник “Ъ” на рынке, операторы стали прибегать к рекламе на билбордах, радио и ТВ, что заметно дороже, чем в соцсетях.
На этом фоне выручка двух крупных игроков рынка выросла. По оценке Infoline, Performance Group (Performance Food, Level Kitchen, My Food) в январе—марте 2023 года заработала на 0,7% больше год к году, или 1,52 млрд руб. По словам основателя компании Артура Зеленого, это произошло за счет запуска бюджетных предложений, которые привлекли новых клиентов. Выручка Grow Food, по подсчетам Infoline, выросла на 4,4%, до 1 млрд руб. В то же время обороты «Шефмаркета» уменьшились на 7% год к году, до 342 млн руб., Elementaree — на 19%, до 140 млн руб.
Несмотря на положительную динамику рынка, рост этого рынка прекратился еще до пандемии, и перспектив для его возобновления пока нет, считает партнер Data Insight Борис Овчинников. Объем рынка если и вырастет, то незначительно, так как количество участников рынка сокращается, отмечает Артур Зеленый. Усиление концентрации крупных игроков уже стало заметным. Сейчас на пять компаний — Performance Group, Grow Food, Elementaree, «Шефмаркет» и Justfood — приходится 83,9% рынка. Годом ранее доля этих игроков составляла 66,8%.
В отличие от предыдущих лет, сегодня рынок растет исключительно за счет его лидеров, говорит Артур Зеленый. Многие небольшие операторы уходят с рынка, потому что не видят перспектив: затраты на продвижение существенно увеличились, цены на продукты также постепенно растут, что «в сумме серьезно бьет по себестоимости», поясняет он. По прогнозам эксперта, консолидация рынка продолжится до конца 2023 года.