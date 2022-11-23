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Коммерсантъ FM
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Граждане не готовы к рационам

Потребители стали реже заказывать продуктовые наборы

Блокировка соцсетей и невозможность продвижения продукции в зарубежных поисковых системах привело к потере операторами по доставке продуктовых наборов и готовых рационов значительной части клиентов. Это, как и снижение платежеспособного спроса после объявления частичной мобилизации, негативно отразилось на рынке. В третьем квартале 2022 года объем этого сегмента сократился на 19%. Подобное происходит впервые за последние шесть лет. Теперь часть покупателей готовых рационов переориентировались на покупку в супермаркетах и походы в заведения общепита.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как следует из исследования Infoline, предоставленного “Ъ”, в июле—сентябре 2022 года объем рынка доставки продуктовых наборов и готовых рационов составил 3,4 млрд руб.— это меньше на 19% год к году и на 23% по сравнению с апрелем—июнем этого года. Тенденцию подтверждают и в Tinkoff Data. По подсчетам сервиса, в июле—сентябре траты россиян в этом сегменте снизились на 33% год к году, количество заказов — на 41%.

Такое серьезное падение на рынке произошло впервые, отмечают в Infoline. С 2016 года доставка готовых рационов росла кратно, но уже в апреле этого года появились первые признаки стагнации. Сокращение заказов в третьем квартале 2022 года ожидаемо негативно отразилось на динамике рынка: за девять месяцев этого года его объем составил 12,5 млрд руб., что на 4% больше год к году, в то время как прошлогодний рост в полтора раза превышал показатели 2020 года.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает сокращение рынка доставки готовых рационов питания со снижением реальных доходов населения и усилением ценовой конкуренции в рознице и общепите. При этом, по подсчетам Tinkoff Data, средний чек заказа в сегменте вырос на 13%, до 4,6 тыс. руб. Аналитики сервиса также подтверждают, что у покупателей, переставших заказывать доставку готовых рационов, стали расти расходы в супермаркетах и заведениях общепита.

По словам господина Бурмистрова, с конца сентября негативное влияние на продажи продуктовых наборов также оказали частичная мобилизация и заметная волна эмиграции наиболее платежеспособных россиян. Кроме того, продолжает он, в условиях резко выросшей неопределенности потребители все чаще отказываются от оформления подписки на доставку продуктовых наборов и готовых рационов питания.

Основатель Performance Group (Performance Food, Level Kitchen, My Food) Артур Зеленый говорит, что блокировка соцсетей резко снизила объемы клиентского интернет-трафика. Участникам рынка пришлось искать новые каналы привлечения, что заняло определенное время, добавляет он. Основатель Elementaree Ольга Зиновьева говорит, что стало невозможно давать рекламу в Google — на эту платформу приходилось до 90% новых клиентов. По ее словам, альтернативные каналы привлечения покупателей пока не дали и близко сопоставимых результатов.

Это отразилось почти на всех крупных участниках рынка. По оценкам Infoline, в третьем квартале 2022 года выручка Performance Group в июле—сентябре 2022 года сократилась год к году на 22%, до 1,19 млрд руб., Grow Food — на 20%, до 750 млн руб. У «Шефмаркета» выручка, напротив, выросла на 21%, до 290 млн руб. В Elementaree отметили «некоторое снижение выручки». В Grow Food утверждают, что их выручка не сократилась. В «Шефмаркете» подтверждают, что в третьем квартале 2022 года обороты компании выросли на 12% год к году, но во втором квартале было снижение на 14%.

Зафиксированное в третьем квартале падение объема рынка готовых рационов и продуктовых наборов продолжится и дальше. Это, по прогнозам Infoline, приведет к снижению объемов рынка по итогам 2022 года на 4%. В «Шефмаркете» хотя и рассчитывают на некоторое увеличение выручки в конце года, но признают, что его размер будет недостаточным для положительной динамики по итогам всего года. Некоторые участники рынка на этом фоне задумываются о диверсификации бизнеса. По словам Артура Зеленого, снижение темпов роста рынка — еще один повод присмотреться к смежным рынкам еды, выход на них позволит дополнительно загрузить производства.

Дарья Андрианова

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