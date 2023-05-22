Земля пошла под семечки

Крупный производитель жареных семечек и других снеков «Мартин» расширяет портфель сельхозземель. Структура совладельца компании Арутюна Бабояна получила контроль над хозяйством в Саратовской области, которое может обрабатывать 12 тыс. га. Сделка позволит повысить обеспеченность дорогим подсолнечником специальных сортов, но выращивание культуры рискованно и требует больших затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Агрофирма «Агро-С», владеющая СПК имени Панфилова в Саратовской области, в апреле перешла под контроль структуры совладельца крупного производителя снеков «Мартин» Арутюна Бабояна, следует из данных ЕГРЮЛ. В 2018 году занимавший тогда пост гендиректора СПК Владислав Беляев говорил в ролике на YouTube, что хозяйство обрабатывает около 12 тыс. га сельхозземель. По данным Росаккредитации, СПК выращивает пшеницу, кукурузу, сою, подсолнечник. Как следует из «СПАРК-Интерфакс», прежде агрофирмой «Агро-С» владел Сергей Сурменев — бывший топ-менеджер ГК «Букет» и экс-депутат Саратовской городской думы. В офисах «Мартина» и СПК имени Панфилова на вопросы “Ъ” не ответили.

«Мартин» семьи Бабоян известен в первую очередь как производитель семечек, кукурузы и иных снеков под одноименным брендом. Также выпускает напитки, макаронные изделия, соусы, кофе, консервы. Предприятия находятся в Подмосковье, Краснодарском крае и Воронежской области. В 2022 году выручка ООО «Мартин» выросла на 19,3%, до 14,66 млрд руб. Чистая прибыль была 609 млн руб.

«Мартин» уже выращивает подсолнечник для производства снеков на юге России, говорится в профиле компании на HeadHunter. Размер сельхозугодий «Мартин» не раскрывает. По словам источников “Ъ” в отрасли, речь может идти от 50 тыс. до 100 тыс. га в основном на юге. В рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель BEFL, включающий компании, контролирующие от 100 тыс. га, «Мартин» не входит. Агрохолдинг другого крупного производителя снеков KDV (бренд «Бабкины семечки» и др.) на июль 2022 года обрабатывал 337 тыс. га земель, занимая 13-ю строчку рейтинга BEFL.

Покупка хозяйства с 12 тыс. га в Саратовской области могла обойтись «Мартину» в 480–960 млн руб. исходя из оценки «Совэкона» средней стоимости сельхозземель в регионе 40–80 тыс. руб. за 1 га. Директор «Совэкона» Андрей Сизов поясняет, что для производства жареных семечек требуется особый кондитерский подсолнечник с более крупными семенами и купленное хозяйство может быть задействовано под эту культуру. Но для окупаемости вложений новым владельцам, возможно, потребуется расширить земельный банк, добавляет он. Оптимальным для кластера эксперты называли показатель 30–50 тыс. га.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что вложения в сельское хозяйство для обеспечения переработки собственным растениеводческим сырьем часто себя не оправдывают, если речь не идет о скоропортящейся продукции. По его словам, у кондитерского подсолнечника меньше урожайность, чем у масличного, культура достаточно капризная, к тому же посевы обычно занимают 20–25% от севооборота. Но кондитерский подсолнечник стоит существенно дороже масличного — 65 тыс. руб. против 24 тыс. руб. за тонну соответственно, указывает источник “Ъ” в отрасли.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, по итогам апреля 2022 года — апреля 2023 года продажи снеков в рознице в России снизились на 1,7% в натуральном выражении и выросли на 18,7% в деньгах год к году. Заметнее всего — на 9,3% в штуках — сократились продажи чипсов. Натуральные продажи семечек за этот период снизились на 0,8%, а денежные — выросли на 17,1%. Как отмечали аналитики, спрос в категории снеков может смещаться на более доступные продукты. По данным NielsenIQ, на чипсы приходится 41,9% продаж всех снеков в деньгах, на семечки — 22%.

Анатолий Костырев