Гособвинение своих не пожалело

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершился процесс по так называемому прокурорскому делу. Одного из обвиняемых, бывшего первого заместителя прокурора Башкирии (в 2009–2018 годах) Олега Горбунова, которого судят за получение взяток в крупном и особо крупном размерах, гособвинитель попросил приговорить к 19 годам и выплате 80 млн руб. штрафа. Сам господин Горбунов, по информации “Ъ”, вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олегу Горбунову грозит большой срок, но он настаивает, что взяток не брал

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Олегу Горбунову грозит большой срок, но он настаивает, что взяток не брал

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Бабушкинском районном суде Москвы завершились прения сторон по уголовному делу, фигурантами которого являются бывшие высокопоставленные сотрудники прокуратуры Башкирии. Среди них бывшие первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов, прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью—начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ прокуратуры республики Артур Шаретдинов, а также адвокат Рашид Сафеев, предприниматель Феим Мухитов и предприниматель-юрист, бывший депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов.

В зависимости от роли каждого из них, они обвиняются СКР в получении взяток (ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

В прениях гособвинитель попросил приговорить большинство фигурантов к реальным срокам. По его мнению, господина Горбунова следует отправить в колонию на 19 лет и обязать его выплатить 80 млн руб. штрафа, господина Гарифуллина — на 18 лет и оштрафовать на 80 млн руб., господину Шаретдинову назначить 9 лет и 24 млн руб. штрафа, а господину Сафееву — 9 лет и обязать выплатить15 млн руб. Предпринимателям Феиму Мухитову и Вадиму Рамазанову гособвинитель предложил назначить условные сроки — 5 и 7 лет соответственно и по 40 млн руб. штрафов, поскольку оба, как сообщал “Ъ”, сотрудничали со следствием. При этом следует отметить, что сроки по 18–19 лет редко требуют для предполагаемых коррупционеров — их не всегда назначают даже за убийства.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР в сентябре 2018 года. По версии следствия, первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, в частности, в 2017 году за взятку в 10 млн руб. от вице-мэра Уфы Александра Филиппова отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника. Господин Филиппов, как сообщал “Ъ”, обвинялся в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации программы расселения ветхого жилья (в 2020 году был оправдан). Предполагаемым сообщником Олега Горбунова следствие посчитало его коллегу Артура Шаретдинова. Из материалов суда следовало, что показания против господина Горбунова дал предприниматель Феим Мухитов. Он сообщил, что передавал прокурору взятку от Александра Филиппова.

Прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина следствие, в свою очередь, заподозрило в получении 5,5 млн руб. взятки от посредника Вадима Рамазанова. Господ Сафеева и Мухитова следствие также обвиняло в посредничестве при передаче взяток.

Олега Горбунова задержали одним из последних. Это произошло, как сообщало следствие, при его попытке вылететь в Германию из аэропорта Шереметьево.

Уголовные дела были объединены в одно производство. На этапе следствия ни один из обвиняемых прокуроров вину не признал.

Уголовное дело было передано в 2021 году в Бабушкинский райсуд Москвы — для беспристрастного рассмотрения. В том же году один из обвиняемых, Рамиль Гарифуллин, пожаловался в Генпрокуратуру РФ на гособвинителя, который отказался в ходе судебного заседания рассмотреть его заявление о якобы фальсификации материалов уголовного дела. Тем не менее проверка нарушений не выявила. Тверской райсуд Москвы, как и Мосгорсуд, жалобу обвиняемого оставил без удовлетворения.

О том, что Олег Горбунов не признает вину до сих пор, “Ъ” сообщил информированный собеседник. По его словам, тот настаивает, что никаких взяток он не получал.

Приговор по уголовному делу предполагается огласить 30 мая.

Венера Хисамова, Уфа