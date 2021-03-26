Бабушкинский надвое не скажет

Как стало известно “Ъ”, в Бабушкинском районном суде Москвы состоится предварительное заседание по резонансному уголовному делу бывших высокопоставленных прокуроров Башкирии, адвоката и депутата горсовета Уфы. Осенью прошлого года по ходатайству тогдашнего заместителя генпрокурора Виктора Гриня Верховный суд России изменил территориальную подсудность и передал дело из столицы Башкирии в Москву. Обвиняемые пытались обжаловать судебное решение, но коллегия судей оставила его в силе.

Бабушкинский районный суд Москвы назначил на 2 апреля заседание по резонансному уголовному делу, в котором фигурируют бывшие первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, бывший заместитель начальника по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью—начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ (СКР) прокуратуры республики Артур Шаретдинов, адвокат Рашид Сафеев, предприниматель Феим Мухитов и предприниматель-юрист, депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в получении взятки (ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Олегу Горбунову и Артуру Шаретдинову инкриминируют получение 10 млн руб. взятки от бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. По версии следствия, средства передавались за прекращение уголовного дела по подозрению чиновников мэрии, в том числе господина Филиппова, в превышении должностных полномочий. Рамиль Гарифуллин обвиняется в получении 5,5 млн руб. взятки от Вадима Рамазанова. Рашида Сафеева и Феима Мухитова следствие считает посредниками в этом.

Предприниматель Вадим Рамазанов Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Дело должен был рассматривать Кировский райсуд Уфы. Однако после утверждения обвинительного заключения в октябре прошлого года заместитель генерального прокурора Виктор Гринь обратился в ВС России с ходатайством об изменении территориальной подсудности и передаче дела в Бабушкинский райсуд Москвы. ВС, удовлетворяя ходатайство, указал, что Олег Горбунов, Рамиль Гарифуллин и Артур Шаретдинов «тесно» взаимодействовали с руководителями структур власти, правоохранительными органами и судьями.

Решения башкирского суда могут быть в дальнейшем поставлены под сомнение «с точки зрения критерия беспристрастности» и «как не отвечающие принципу справедливости».

Четверо обвиняемых — Олег Горбунов, Рамиль Гарифуллин, Артур Шаретдинов и Рашид Сафеев — пытались оспорить передачу дел в московский суд, но в конце января коллегия ВС отказала в удовлетворении их жалоб.

Рамиль Гарифуллин просил изменить подсудность на любой суд Москвы, за исключением Бабушкинского и Басманного. По его словам, передача дела Бабушкинскому райсуду была предрешена заранее, поскольку следователь во время предварительного следствия сообщал им, что руководство СКР пролоббирует такое решение, а судья этого суда вынесет обвинительный приговор. Олег Горбунов также просил передать дело «в любой районный суд Москвы или Московской области, кроме Басманного и Бабушкинского». По его словам, вблизи СИЗО-4 Москвы, где находятся он, Гарифуллин и Сафеев, расположены Останкинский и Савеловский райсуды.

Артур Шаретдинов и Рашид Сафеев отмечали, что в ходатайстве прокурора и постановлении ВС не приведены доказательства тесного взаимодействия обвиняемых с руководителями госструктур, правоохранительными органами и судьями. «Профессиональная деятельность обвиняемых, которая прекращена, не является поводом для отвода всего судейского сообщества Республики Башкортостан»,— сказал Артур Шаретдинов, добавив, что суд первой инстанции не рассмотрел возможность передачи дела в райсуды соседнего с Башкирией региона. Кроме того, обвиняемые просили изменить им меру пресечения на домашний арест.

Апелляционная коллегия ВС пришла к выводу о несостоятельности доводов обвиняемых.

При изменении территориальной подсудности суд правильно учел территориальное расположение регионов, транспортную доступность, местонахождение обвиняемых, техническую возможность Бабушкинского суда для проведения видео-конференц-связи при допросе свидетелей, следует из определения суда. «В Бабушкинском районном суде Москвы имеются условия для рассмотрения уголовного дела независимым и беспристрастным судом»,— подчеркнули члены коллегии.

Влада Шипилова, Уфа