Бабушкинский надвое не скажет

Как стало известно “Ъ”, в Бабушкинском районном суде Москвы состоится предварительное заседание по резонансному уголовному делу бывших высокопоставленных прокуроров Башкирии, адвоката и депутата горсовета Уфы. Осенью прошлого года по ходатайству тогдашнего заместителя генпрокурора Виктора Гриня Верховный суд России изменил территориальную подсудность и передал дело из столицы Башкирии в Москву. Обвиняемые пытались обжаловать судебное решение, но коллегия судей оставила его в силе.
Бабушкинский районный суд Москвы назначил на 2 апреля заседание по резонансному уголовному делу, в котором фигурируют бывшие первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин, бывший заместитель начальника по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью—начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ (СКР) прокуратуры республики Артур Шаретдинов, адвокат Рашид Сафеев, предприниматель Феим Мухитов и предприниматель-юрист, депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются в получении взятки (ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Олегу Горбунову и Артуру Шаретдинову инкриминируют получение 10 млн руб. взятки от бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. По версии следствия, средства передавались за прекращение уголовного дела по подозрению чиновников мэрии, в том числе господина Филиппова, в превышении должностных полномочий. Рамиль Гарифуллин обвиняется в получении 5,5 млн руб. взятки от Вадима Рамазанова. Рашида Сафеева и Феима Мухитова следствие считает посредниками в этом.
Дело должен был рассматривать Кировский райсуд Уфы. Однако после утверждения обвинительного заключения в октябре прошлого года заместитель генерального прокурора Виктор Гринь обратился в ВС России с ходатайством об изменении территориальной подсудности и передаче дела в Бабушкинский райсуд Москвы. ВС, удовлетворяя ходатайство, указал, что Олег Горбунов, Рамиль Гарифуллин и Артур Шаретдинов «тесно» взаимодействовали с руководителями структур власти, правоохранительными органами и судьями.
Четверо обвиняемых — Олег Горбунов, Рамиль Гарифуллин, Артур Шаретдинов и Рашид Сафеев — пытались оспорить передачу дел в московский суд, но в конце января коллегия ВС отказала в удовлетворении их жалоб.
Рамиль Гарифуллин просил изменить подсудность на любой суд Москвы, за исключением Бабушкинского и Басманного. По его словам, передача дела Бабушкинскому райсуду была предрешена заранее, поскольку следователь во время предварительного следствия сообщал им, что руководство СКР пролоббирует такое решение, а судья этого суда вынесет обвинительный приговор. Олег Горбунов также просил передать дело «в любой районный суд Москвы или Московской области, кроме Басманного и Бабушкинского». По его словам, вблизи СИЗО-4 Москвы, где находятся он, Гарифуллин и Сафеев, расположены Останкинский и Савеловский райсуды.
Артур Шаретдинов и Рашид Сафеев отмечали, что в ходатайстве прокурора и постановлении ВС не приведены доказательства тесного взаимодействия обвиняемых с руководителями госструктур, правоохранительными органами и судьями. «Профессиональная деятельность обвиняемых, которая прекращена, не является поводом для отвода всего судейского сообщества Республики Башкортостан»,— сказал Артур Шаретдинов, добавив, что суд первой инстанции не рассмотрел возможность передачи дела в райсуды соседнего с Башкирией региона. Кроме того, обвиняемые просили изменить им меру пресечения на домашний арест.
При изменении территориальной подсудности суд правильно учел территориальное расположение регионов, транспортную доступность, местонахождение обвиняемых, техническую возможность Бабушкинского суда для проведения видео-конференц-связи при допросе свидетелей, следует из определения суда. «В Бабушкинском районном суде Москвы имеются условия для рассмотрения уголовного дела независимым и беспристрастным судом»,— подчеркнули члены коллегии.