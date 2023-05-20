«Рубин» обыграл «Балтику» и вернулся в Российскую премьер-лигу

Футболисты казанского «Рубина» победили калининградскую «Балтику» в матче 32-го тура Первой лиги. Чемпион России 2008 и 2009 годов спустя сезон после вылета вернулся в Российскую премьер-лигу.

Матч, который проходил в Калининграде, завершился со счетом 0:1. Единственный гол забил Марат Апшацев (45+2). Защитник «Рубина» Олег Иванов на 49-й минуте не смог реализовать пенальти.

После победы «Рубин» вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги с 65 очками. «Балтика» занимает второе место (64 очка). Обе команды обеспечили выход в РПЛ. На третьем месте турнирной таблицы находится владикавказская «Алания» (56).

«Рубин» участвовал в высшем дивизионе РФ 2003–2022 годах. В 2008 и 2009 годах становился чемпионом России. «Балтика» вышла в высший дивизион впервые за 25 лет — в последний раз она участвовала в таком чемпионате в 1998 году.

Леонид Уварчев