Футбольный клуб «Балтика» впервые за 25 лет сыграет в РПЛ

Калининградский футбольный клуб «Балтика» впервые за 25 лет вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда досрочно обеспечила себе место в высшем дивизионе благодаря нулевой ничье «Алании» и «Акрона».

«Балтика», которую тренирует бывший футболист «ЦСКА» и российской сборной Сергей Игнашевич, занимает первое место в Мелбет — Первой лиге с 64-ю очками в 31-м матче.

Последний раз калининградский клуб выступал в РПЛ в 1998 году. Лучший результат в истории команды — седьмое место в таблице высшего дивизиона в 1996 году.

В 32-м туре «Балтика» сыграет с казанским «Рубином», который занимает в Первой лиге второе место с 62-мя очками.

Согласно регламенту первого дивизиона, в РПЛ выходят команды, завершившие сезон на первом и втором местах. Занявшие третье и четвертое места в Первой лиге сыграют стыковые матчи с командами, занявшими 13-е и 14-е места в РПЛ за право выступать в чемпионате России в следующем сезоне.

Эрдни Кагалтынов