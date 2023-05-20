«РИА Новости»: в Волгограде задержан подозреваемый в сожжении Корана на фоне мечети

Правоохранительные органы задержали в Волгограде мужчину, которого подозревают в сожжении Корана на фоне мечети, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Позднее источник агентства заявил, что подозреваемый признался силовикам в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

По информации издания V1.ru, задержанный — 19-летний уроженец Украины, работающий в службе доставки. Он утверждает, что сжег Коран за деньги, передает V1.ru.

Как сообщает издание, 19 мая в соцсетях было опубликовано видео, на котором неизвестный сжигает Коран на фоне мечети в Ворошиловском районе Волгограда.

По информации источника V1.ru, задержанный юноша учился в Волгоградском педагогическом университете.

15 апреля в Telegram-каналах распространилось видео, на котором неизвестный сжигает Коран на фоне Святого озера в Москве. Видеозапись сопровождается надписью: «Москва для русских, знайте свое место».

Эрдни Кагалтынов