«Зенит» сыграл с «Оренбургом» вничью со счетом 2:2 в матче РПЛ

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Оренбургом» закончился ничьей со счетом 2:2. Встреча прошла в Оренбурге.

В составе хозяев отличились Александр Эктов (41-я минута) и Ренато Гойкович (62). За «Зенит» голы забили Густаво Мантуан (28) и Иван Сергеев (90+6).

Матчем с «Оренбургом» «Зенит» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми игр. В первом круге встреча двух команд завершилась победой санкт-петербургского клуба со счетом 8:0, что является самой крупной победой в РПЛ в истории «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга занимает первое место с 66 очками. «Зенит» обеспечил себе чемпионский титул 7 мая, обыграв дома московский «Спартак» со счетом 3:2. «Оренбург» благодаря ничьей поднялся на восьмое место с 40 очками.

Эрдни Кагалтынов