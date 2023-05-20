Бриттни Грайнер сыграла в первом матче после возвращения из российской тюрьмы

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер сыграла в первом официальном матче после обмена и возвращения в США из России, где она провела десять месяцев в заключении по обвинению в контрабанде наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бриттни Грайнер (номер 42)

Фото: Reuters Бриттни Грайнер (номер 42)

Фото: Reuters

Грайнер выступает за команду Phoenix Mercury. В своем первом матче, который пришелся на стартовую игру сезона женской НБА, баскетболистка набрала 18 очков. Ее команда проиграла на выезде Los Angeles Sparks (71:94).

Бриттни Грайнер выступала за Phoenix Mercury с 2013 года. С 2015 по 2022 год она также играла за «УГМК Екатеринбург». В феврале 2022 года баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево, после того как в ее багаже был обнаружен вейп с гашишным маслом.

4 августа 2022 года Химкинский суд Московской области приговорил спортсменку к девяти годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. 8 декабря она была обменяна на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. После обмена Бриттни Грайнер заявила, что намерена продолжить играть за Phoenix Mercury в этом сезоне.

Эрдни Кагалтынов