NBC: США через союзников готовы предоставить Украине истребители F-16

Соединенные Штаты договорились со своими союзниками о передаче Украине истребителей F-16, сообщает NBC со ссылкой на собственные источники. Ранее Вашингтон неоднократно отказывал Киеву в просьбах передать истребители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexandros Avramidis / Reuters Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена сообщает, что передача Киеву истребителей — это очередной шаг западных союзников «по обеспечению долгосрочных усилий по укреплению безопасности Украины».

По данным телеканала самолеты могут быть направлены Украине не напрямую от США, а через третьи страны. Ожидается, что в ближайшие месяцы будет окончательно решен вопрос о том, когда истребители будут предоставлены, их количество и страна, которая их передаст. При этом собеседник NBC уточнил, что истребители не будут использоваться для предстоящего масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Накануне, 18 мая, The New York Times сообщила, что группа из 14 американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США направила президенту страны Джо Байдену письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16.

Власти Украины говорили, что стране нужно около 180 истребителей для защиты своего воздушного пространства и проведения наступательных операций. Президент США Джо Байден отказывался поставлять F-16, несмотря на неоднократные запросы Украины. Великобритания и Нидерланды объявили о создании коалиции для поставок F-16 на Украину. В Германии не исключали поставки Киеву немецких истребителей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов