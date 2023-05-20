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Коммерсантъ FM
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Страны G7 заявили о желании наладить сотрудничество с Центральной Азией

Лидеры стран G7 выпустили совместное заявление, в котором обозначили планы сотрудничества с государствами Центральной Азии для борьбы с глобальными вызовами, в том числе военным конфликтом на Украине. Заявление было составлено по итогу саммита в Хиросиме, оно опубликовано на сайте Белого дома.

«Мы подчеркиваем намерение сотрудничать со странами Центральной Азии для урегулирования различных региональных вызовов»,— говорится в заявлении. Помимо военного конфликта на Украине среди других глобальных вызовов также указывается ситуация в Афганистане, проблемы в сфере продовольствия и энергетики, терроризм, изменение климата.

Кроме того, страны G7 заявили о намерении поддерживать совместные проекты в области транспорта, в том числе Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу.

По данным источников Bloomberg, Евросоюз обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции, в первую очередь новый инструмент коснется стран Центральной Азии и «ближайших соседей России».

Анастасия Ларина

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