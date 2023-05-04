Bloomberg: ЕС обсуждает меры против стран, помогающих России обходить санкции

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают новый санкционный механизм в отношении государств, которые, по мнению ЕС, не прилагают достаточных усилий, чтобы помешать России обойти ранее введенные ограничения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС также намерен расширить запрет на транзит многих товаров через территорию России. Принять ограничительные меры могут в преддверии саммита стран G7, который пройдет в конце мая.

По информации собеседников агентства, новый механизм будет направлен на подавление торговых каналов стран, которые сотрудничают с Россией. В случае если инструмент окажется неэффективным, страны ЕС могут ввести санкции на поставки ключевых товаров. Bloomberg отмечает рост импорта в РФ из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая. По данным агентства, эти страны поставляют России полупроводники и интегральные схемы.

Решение о том, какие страны и товары включат в санкционный список, будет приниматься членами Евросоюза по результатам голосования. Для утверждения механизма необходимо одобрение каждой страны ЕС. Источники агентства отмечают, что в первую очередь новый инструмент коснется стран Центральной Азии и «ближайших соседей России».

Еще летом 2022 года Минфин США заявил, что как минимум 18 стран помогают России обходить санкции. В их число среди прочих вошли Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. По информации Bloomberg, США и страны Евросоюза готовят отдельные пакеты новых санкций против России, чтобы закрыть лазейки в ранее введенных ограничениях и решить проблему их обхода в целом. Предполагается, что меры, предотвращающие обход уже действующих рестрикций, будут предусмотрены в 11-м пакете санкций.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Транзит закладывают в 11-й пакет».