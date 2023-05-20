Эрдоган: оппозиция в случае победы на выборах введет санкции против России

Оппозиция Турции в случае победы на выборах пообещала «сделать все требуемое Западом», в том числе ввести антироссийские санкции, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сам он пообещал не допустить введения ограничений.

«Что касается санкций в отношении крупнейшего торгового партнера Турции — России, то они (оппозиция.— "Ъ") сказали, что сделают все требуемое Западом. Бай-бай Кемаль (прозвище его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.— "Ъ"), Турция будет делать то, что мы хотим, а не то, что требует Запад. Никогда такого не будет в нашей политике»,— сказал господин Эрдоган во время выступления в Стамбуле (цитата по «РИА Новости»).

Также президент заявил, что не допустит, чтобы турецкие семейные институты уступили место ЛГБТ, Ранее он еже обвинял своего оппонента Кемаля Кылычдароглу, а также Курдскую рабочую партию, в приверженности ЛГБТ-ценностям.

14 мая в первом туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. В связи с этим был назначен второй тур выборов, он пройдет 28 мая. Господин Кылычдароглу назвал турецкого президента ориентирующимся на Россию фальшивым лидером. Он также обвинил Москву в заговорах и призвал «убрать руки от турецкого государства».

Подробнее о ходе президентских выборов — «В Турции третий не лишний».

Лаура Кеффер