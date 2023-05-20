Глава Крымского парламента усомнился в юридическом оформлении передачи полуострова УССР

Глава парламента Крыма Владимир Константинов утверждает, что процесс передачи полуострова Украинской СССР в 1954 году не был юридически оформлен. По его мнению, нарушениями являются: отсутствие решения Верховного суда Крыма о передаче полуострова УССР, отсутствие обозначения новых границ республик, а также факт, что в те годы не проводился референдум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Константинов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Константинов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава РФ, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м. То есть процесс нашего приема, передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен»,— сказал господин Константинов агентству «РИА Новости». Он также указал, что при передаче Крыма УССР не было документа, в котором прописывались бы гарантии защиты культурных, языковых традиций.

«Это как если бы государственный совет Крыма принял решение о передаче Техаса Мексике. Это первое. Во-вторых, ВС республик вообще не принимали решения о передаче. И, в-третьих, не были обсуждены и обозначены границы союзных республик после изменения "места прописки" Крыма, а это ключевой момент при оформлении такого решения. Это не говоря уже о том, что не были проведены референдумы, которые подразумевались Конституцией СССР»,— считает глава Крымского парламента. По его словам, подготовка обоснования для отмены решения о передаче полуострова УССР не займет много времени.

В 2014 году официальный акт, который утвердил незаконность передачи полуострова УССР, планировали разработать в Совете федерации. После этого в 2017 году к этому вопросу возвращались в Госдуме. 16 мая Владимир Константинов поручил подготовить обращение в Конституционный суд России с целью отменить указ о передаче полуострова УССР.