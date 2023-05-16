Госсовет Крыма планирует обратиться в КС за отменой указа 1954 года о передаче региона УССР

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил начать подготовку обращения в Конституционный суд РФ с целью отменить указ Президиума Верховного Совета ССР 1954 года о передаче региона от РФСФР украинской республике. Выступление спикера крымского парламента опубликовано на сайте представительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Крыма Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

С этим предложением Владимир Константинов выступил на заседании Президиума Государственного Совета Республики Крым.

«Для нас настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины. В политическом плане мы это сделали в 2014 году. В правовом — для этого следует дать юридическую оценку процесса передачи Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Странно, что этого до сих пор не было сделано, поскольку грубые нарушения законодательства, допущенные при этом,— налицо»,— заявил он.

В завершение своего выступления спикер поручил Научному совету по правотворчеству при главе крымского парламента детально проработать вопрос об обращении в Конституционный суд РФ.

Указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» президиум Верховного Совета СССР издал 19 февраля 1954 года. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма в состав России. Глава государства подчеркнул, что решение 1954 года было принято неправомерно и, по сути, было формальностью, поскольку передача осуществлялась в рамках границ одной страны. В 2014 году официальный акт, который подтвердил бы незаконность передачи полуострова УССР, планировали разработать и принять в Совете Федерации. После этого в 2017 году к вопросу возвращались в Госдуме.

Андрей Петров

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