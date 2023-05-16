Потратить — легко, согласовать — непросто

Военная помощь Киеву от США может закончиться раньше, чем планировалось изначально. Как сообщают американские СМИ, из выделенных Конгрессом $48 млрд осталось $6 млрд. Этого может хватить лишь до июля. Помочь мог бы дополнительный пакет помощи, но согласовать его будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Transportation Command / Oz Suguitan / Reuters Фото: Transportation Command / Oz Suguitan / Reuters

В бюджете США заканчиваются деньги на финансирование военной помощи Украине. Об этом сообщило издание Politico.

В текущем финансовом году на помощь Украине в рамках экстренного дополнительного бюджетного финансирования было выделено $48 млрд, из них осталось $6 млрд. Как подсчитал неназванный помощник конгрессмена, «который внимательно следит за этим вопросом» и которого цитирует Politico, объем денежных средств для помощи Киеву может закончиться уже в июле.

Это противоречит более ранним заявлениям Белого дома. Несколько дней назад координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил: даже в случае дефолта (он может наступить, если в Вашингтоне не договорятся о поднятии потолка госдолга) США сохранят возможность помогать Украине до конца финансового года (30 сентября) за счет уже выделенных Конгрессом средств.

Если же прогноз администрации не оправдается, то поток амуниции и военного оборудования иссякнет уже летом, и Киеву придется ждать какое-то время нового финансирования своей военной кампании.

Старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан в беседе с Politico выразил мнение, что решением этой проблемы, как и в прошлый раз, мог бы стать запрос Белого дома на помощь Киеву в рамках экстренного бюджетного пакета. Это поможет продержаться Киеву до 30 сентября, когда закончится текущий финансовый год, считает эксперт.

Белый дом действительно обсуждает перспективы новой помощи Украине. Об этом заявил Politico на правах анонимности высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена. Однако эти перспективы пока туманны, в частности, из-за внутренних проблем: Конгресс проведет следующие несколько месяцев, обсуждая бюджет на 2024 финансовый год. Если Белый дом, как и в текущем году, решит не включать помощь Киеву в основной бюджет Пентагона, то это осложнит ситуацию.

Согласование экстренного финансирования обычно начинается уже после утверждения основного закона о бюджете.

Нередко обсуждение главного пакета финансирования правительства затягивается на месяцы, а страна живет по бюджету предыдущего года. Именно так произошло в прошлом году, когда конгрессмены договорились по 2023 финансовому году не в сентябре, а в декабре.

С другой стороны, включение помощи Киеву в основной бюджет тоже может стать проблемой. В ближайшие две недели Конгресс будет решать еще более насущную проблему — необходимо договориться о поднятии потолка госдолга, чтобы американское правительство могло обеспечивать свои обязательства. А одно из условий, на котором настаивают правые законодатели для поднятия потолка,— возвращение Пентагона к финансированию на уровне 2022 финансового года, а также ограничение роста расходов на ближайшие годы на уровне 1%.

Необходимость бесконтрольного финансирования Киева и «выписывание пустых чеков» республиканцы в нижней палате тоже не раз ставили под сомнение.

Напомним, что сейчас в нижней палате большинство как раз у Республиканской партии.

Многие опрошенные Politico члены Конгресса оказались в неведении относительно того, когда именно закончатся деньги на военную помощь Украине и насколько более существенным может быть следующий пакет. При этом, по их словам, важное значение с точки зрения перспектив утверждения дополнительной помощи будет иметь успех или неуспех контрнаступления Киева. Издание также приводит заявление представителя Пентагона Гаррона Гарна, который признается: ведомство внимательно относится к тому, как тратить оставшиеся деньги «по мере развития ситуации для поддержки успехов (украинской армии.— “Ъ”) на поле боя во время новых наступлений».

Из-за неопределенности сторонники Киева среди американских законодателей ждут от Белого дома большей активности в вопросе помощи, продолжает Politico. «Очень важно, чтобы администрация вовремя предоставила Украине то, что ей нужно для защиты и возвращения своей суверенной территории. Мы ожидаем, что администрация не будет ждать до последнего, если украинцам понадобится больше помощи до конца финансового года»,— в ходе недавних слушаний с представителями Пентагона заявила сенатор Сьюзен Коллинз. Сенатор также попросила учесть сроки доставки техники при формировании нового пакета военной помощи.

Сенатор Линдси Грэм, один из главных сторонников Украины в Конгрессе, согласился с тезисом о том, что законодателям в конечном итоге придется увеличить финансирование Киева. При этом влиятельный сенатор-республиканец Марко Рубио считает, что будет ошибкой просить денег у Конгресса на помощь Киеву не в рамках бюджета, а в виде очередного пакета экстренной помощи.

Екатерина Мур, Вашингтон