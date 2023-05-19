Глава МИД Саудовской Аравии: Зеленского пригласили на саммит ЛАГ, чтобы услышать все стороны

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), так как члены объединения «хотят услышать все точки зрения» по украинскому кризису.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Мы пригласили президента Владимира Зеленского для того, чтобы услышать точку зрения всех сторон. Арабские страны с самого начала этого кризиса заняли нейтральную сторону. Мы стремились открыть диалог с двумя сторонами, надеясь, что мы достигнем способа, для разрешения конфликта»,— отметил глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии (цитата по «РИА Новости»).

По словам бен Фархан Аль Сауда, арабские государства, входящие в состав ЛАГ, считают, что конфликт на Украине может быть разрешен исключительно путем проведения мирных переговоров. Без изучения позиции всех сторон арабские страны не смогут адекватно оценить ситуацию и принять участие в урегулировании конфликта, добавил он.

19 мая в ходе саммита ЛАГ наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд поддерживает международные усилия по урегулированию российско-украинского военного конфликта. Прибывший на саммит президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления попросил делегатов поддержать украинскую «формулу мира».

Подробнее об участии Владимира Зеленского в саммите ЛАГ читайте в материале «Ъ» «Звезда Джидды».

Александр Кислов