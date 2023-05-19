Саудовская Аравия готова быть посредником в конфликте между Россией и Украиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в ходе саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), что Эр-Рияд поддерживает международные усилия по урегулированию российско-украинского военного конфликта. Прибывший на саммит президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления попросил делегатов поддержать украинскую «формулу мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Владимир Зеленский

Фото: Reuters Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готовы выступить посредниками между Россией и Украиной»,— подчеркнул принц Мухаммед (цитата по «РИА Новости»).

На саммите ЛАГ также выступил Владимир Зеленский, который в ходе своей речи, в частности, заявил, что Крым — «центр мусульманской культуры Украины». Он сказал, что крымские татары остаются неотъемлемой частью мусульманского сообщества. При этом, по словам господина Зеленского, Крым первым пострадал от «российской оккупации» и до сих пор большинство тех, кто подвергается репрессиям на полуострове,— мусульмане.

Перед прибытием в Джидду Владимир Зеленский заявил, что приоритетным вопросом в рамках переговоров на саммите станет «возвращение всех политических заключенных Крыма, временно оккупированных территорий, пленных и незаконно депортированных». Президент Украины подчеркнул, что к реализации предложенной им «формулы мира» необходимо привлечь как можно больше государств. Кроме того, он хочет привлечь внимание арабских государств к вопросу обеспечения энергетической безопасности Украины следующей зимой. В качестве еще одной цели переговоров президент назвал защиту мусульманского сообщества Украины.

32-й саммит Лиги арабских государств проходит в городе Джидда на побережье Красного моря. Впервые за 12 лет в нем примет участие президент Сирии Башар Асад. Всего в состав ЛАГ входят 22 страны, в которых арабский язык является одним из официальных. Ее членами в том числе являются Египет, Ливан, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

Саудовская Аравия наряду с Турцией уже стала посредником в обмене пленными между Россией и Украиной. В частности, в сентябре 2022 года при посредничестве Эр-Рияда Россия вернула 55 военнослужащих, а Украина заявила об освобождении 215 человек. В их числе — десять иностранцев, воевавших на стороне Киева (британцы, американцы, марокканец, швед и хорват). Они из плена отправились в Саудовскую Аравию.

Мирный план по урегулированию военного конфликта России и Украины Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года. Среди пунктов плана — освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. В Кремле эти требования сочли отказом от переговоров.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов