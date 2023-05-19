Саудовская Аравия готова быть посредником в конфликте между Россией и Украиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в ходе саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), что Эр-Рияд поддерживает международные усилия по урегулированию российско-украинского военного конфликта. Прибывший на саммит президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления попросил делегатов поддержать украинскую «формулу мира».
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Владимир Зеленский
Фото: Reuters
«Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готовы выступить посредниками между Россией и Украиной»,— подчеркнул принц Мухаммед (цитата по «РИА Новости»).
На саммите ЛАГ также выступил Владимир Зеленский, который в ходе своей речи, в частности, заявил, что Крым — «центр мусульманской культуры Украины». Он сказал, что крымские татары остаются неотъемлемой частью мусульманского сообщества. При этом, по словам господина Зеленского, Крым первым пострадал от «российской оккупации» и до сих пор большинство тех, кто подвергается репрессиям на полуострове,— мусульмане.
Перед прибытием в Джидду Владимир Зеленский заявил, что приоритетным вопросом в рамках переговоров на саммите станет «возвращение всех политических заключенных Крыма, временно оккупированных территорий, пленных и незаконно депортированных». Президент Украины подчеркнул, что к реализации предложенной им «формулы мира» необходимо привлечь как можно больше государств. Кроме того, он хочет привлечь внимание арабских государств к вопросу обеспечения энергетической безопасности Украины следующей зимой. В качестве еще одной цели переговоров президент назвал защиту мусульманского сообщества Украины.
32-й саммит Лиги арабских государств проходит в городе Джидда на побережье Красного моря. Впервые за 12 лет в нем примет участие президент Сирии Башар Асад. Всего в состав ЛАГ входят 22 страны, в которых арабский язык является одним из официальных. Ее членами в том числе являются Египет, Ливан, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.
Саудовская Аравия наряду с Турцией уже стала посредником в обмене пленными между Россией и Украиной. В частности, в сентябре 2022 года при посредничестве Эр-Рияда Россия вернула 55 военнослужащих, а Украина заявила об освобождении 215 человек. В их числе — десять иностранцев, воевавших на стороне Киева (британцы, американцы, марокканец, швед и хорват). Они из плена отправились в Саудовскую Аравию.
Мирный план по урегулированию военного конфликта России и Украины Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года. Среди пунктов плана — освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. В Кремле эти требования сочли отказом от переговоров.
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