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Коммерсантъ FM
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МТС сообщил о росте квартальной выручки на 5,8% при снижении абонентской базы

«Ъ» ознакомился с финансовой отчетностью МТС по МСФО за первый квартал 2023 года. Квартальная выручка составила 139,6 млрд руб. (+ 5,8% к показателю за первый квартал 2022 года), операционная прибыль — 29,2 млрд руб. (+ 9,5%). При этом капитальные затраты за квартал, по данным компании, сократились более чем в два раза, до 17,4 млрд руб. (– 53,5%). МТС объясняет падение тем, что в первой половине прошлого года массово закупала оборудование, а в начале этого преимущественно развивала цифровую экосистему.

Драйвером роста выручки МТС называет рост доходов от финансовых рекламных, телекоммуникационных и медиасервисов. Большинство выручки группы обеспечивают услуги связи в России: квартальная выручка в этом сегменте выросла на 3,6% год к году, до 104 млрд руб. МТС при этом признает, что падение продаж телефонов и аксессуаров «продолжает ограничивать рост выручки», а также сообщила о снижении абонентской базы в России (с 80 млн до 79,8 млн).

Вадим Красников

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