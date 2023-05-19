Под Костромой нашли утонувшего ярославского музыканта

Под Костромой найдено тело ярославского музыканта, утонувшего в марте в акватории реки Волга в селе Диево-Городище Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба ярославского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поисковая операция в Костромской области

Фото: ОГБУ «Пожарно-спасательная служба КО» Поисковая операция в Костромской области

Фото: ОГБУ «Пожарно-спасательная служба КО»

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 20 марта в Диево-Городище погиб основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его друг Дмитрий Киселев. Продолжали числиться пропавшими без вести 27-летний Аристарх Ухтомский и 25-летний Роман Свиргунов. Их поиски возобновились в начале мая, в итоге один из утонувших был найден на территории Костромской области.

«17 мая в следственные органы СК России по Костромской области поступило сообщение об обнаружении неустановленного мужчины в акватории реки Волги на территории Костромского района. В ходе проведения процедуры опознания установлен юноша 1995 г.р., который числился пропавшим без вести»,— рассказали в Следственном комитете.

Как подтвердил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, найдено тело ярославского музыканта Аристарха Ухтомского. Костромские спасатели продолжают поиск последнего погибшего —25-летнего Романа Свиргунова, брата основателя Cream Soda.

Андрей Иванов