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Коммерсантъ FM
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Владимир Зеленский прибыл на саммит ЛАГ в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прилетел в Саудовскую Аравию. Там у него запланировано выступление на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), а также встреча с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. В ходе визита он собирается презентовать свою «формулу мира».

Как уточнил господин Зеленский в Telegram-канале, приоритетным вопросом в рамках переговоров станет «возвращение всех политических заключенных Крыма, временно оккупированных территорий, пленных и незаконно депортированных». Президент Украины подчеркнул, что к реализации предложенной им «формулы мира» необходимо привлечь как можно больше государств.

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