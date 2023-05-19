Эрдоган заявил о готовности работать с Байденом после победы на выборах

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае своей победы на выборах он намерен работать с американским коллегой Джо Байденом. При этом он уточнил, что его возможные контакты с Вашингтоном не будут зависеть от того, кто занимает пост президента Соединенных Штатов.

«Без сомнения. Я буду работать с господином Байденом. И если господина Байдена сменят, я буду работать с тем, кто займет его место»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

В то же время господин Эрдоган отверг обвинения президента США Джо Байдена, который назвал его автократом. Господин Байден отмечал, что в последнее время его отношения с президентом Турции заметно ухудшились. «Как может кто-то, кто участвует во втором туре выборов вместо того, чтобы закончить в первом раунде, быть диктатором?» — указал президент Турции.

14 мая в первом туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. В связи с этим был назначен второй тур выборов, он пройдет 28 мая.

Отвечая на вопрос, почему Турция не присоединится к санкциям в отношении России, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что страна сейчас находится не на том этапе, на котором это было бы возможно. По мнению турецкого президента, сам Запад придерживается не очень «сбалансированного подхода» в отношении России.

«Мы сильное государство, и у нас позитивные отношения с Россией. Россия и Турция нуждаются друг в друге во всех возможных областях»,— сказал он и напомнил, что именно благодаря развитым отношениям с российской стороной Турции удалось способствовать продлению зерновой сделки.

С критикой господина Эрдогана из-за отношений с Россией выступал и его основной соперник на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу. Он считает, что Реджеп Тайип Эрдоган — «фальшивый мировой лидер», поскольку при принятии решений он «ориентируется на РФ». Господин Кылычдароглу призывал Россию «убрать руки от турецкого государства», если она заинтересована в продолжении сотрудничества с Турцией после президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ на это заявил, что не позволит нападок на российского президента Владимира Путина, и отметил, что никогда не думал о прекращении контактов с Москвой.

Милена Костерева