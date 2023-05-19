Супертосканское вложение

Пока одни тратятся на вино, другие могут зарабатывать на нем до 24% годовых, если верить консалтинговой компании Knight Frank. В классическом случае инвестирования дегустацию бургундского и супертосканского придется заменить выяснением их котировок и общением с заграничными негоциантами, но есть методы современнее — через приложения для смартфонов.

Если знать толк в хорошем вине, на нем можно неплохо зарабатывать. Даже в турбулентном 2022 году напитки коллекционных сортов прибавили в цене 10%, согласно исследованию The Wealth Report, публикуемому международной консалтинговой компанией Knight Frank. В более спокойные годы случались заработки и почище. В 2016 году Knight Frank констатировала, что винные инвесторы заработали 24% годовых — в 1,5 раза больше (на тот момент) инвесторов, купивших акции из списка S&P 500.

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Оптимизма инвесторам добавляет настрой винной отрасли. По данным Liquid Icons, 90% игроков индустрии ждут в 2023 году позитивных изменений, имея в виду рост покупательского спроса и объемов инвестиций (было опрошено около 1 тыс. представителей отрасли). 59% опрошенных Knight Frank банкиров и консультантов предположили, что первую строчку доходности среди нетрадиционных финансовых инструментов в 2023 году займут предметы искусства, а 39% респондентов отметили вино как перспективное вложение.

Как это можно сделать? Никаких дегустаций из погребов: инвестиционным вином торгуют через винных негоциантов. Роль центральной торговой площадки выполняет лондонская Liv-ex (The London International Vintners Exchange): вином здесь торгуют с 2000 года, сейчас на ней оперируют 630 специализированных виноторговых компаний. Эталонным для рынка считается индекс Liv-ex Fine Wine 100, отражающий динамику цен на сотню позиций из восьми регионов — в основном из Бордо, а также из Бургундии, Тосканы и др. Индекс рассчитывается как среднее значение между самым высоким и самым низким предложением среди крупнейшего пула виноторговцев и выражается в цене усредненного ящика, состоящего из 12 бутылок.

В феврале 2023 года значение индекса перевалило за 415, а за последние 20 лет он вырос аж на 270%. В годовом отчете Liv-ex подчеркивалось, что хорошие вина остаются «стабильным» вложением даже в период рыночной турбулентности, а драйвером роста сейчас выступает Бургундия, на которую серьезно наседает Шампань.

Максим Каширин



Торговать на Liv-ex могут только юридические лица. Частникам можно обратить внимание на более демократичную биржу Cavex или действовать через британских негоциантов и инвестфонды. В последнем случае нужно иметь минимум 10 тыс.— такова минимальная цена входного билета на рынок, например, у брокера Wine Investment Fund. Гендиректор российской компании Simple Максим Каширин приводит в пример существующего с 1698 года английского негоцианта Berry Bros. & Rudd, предлагающего в том числе услуги по хранению и торговле вином. Негоцианты предложат вложиться как в «голубые фишки» вроде бордоских гран крю, так и в перспективные калифорнийские и австралийские вина.

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Есть более современные методы инвестирования: приложения для смартфона, например Vinovest или Oeno Futures. Свое приложение разработала и Simple — Fine & Rare Wine, в нем представлено около 500 позиций. Инвесторам также предложат бордоские «голубые фишки» (например, Chateau Petrus или Lafite Rotschild) и топовые бургундские вина (Domaine Lalou Bize Leroy). Есть и классические супертосканские — Sassicaia от San Guido, колебания цен на которые учитывает Liv-ex Fine Wine 100. Так, в феврале 2023 года Sassicaia 2019 года, прибавившее за месяц около 3%, стало одним из факторов роста индекса.

Перспективны вложения не только в самые топовые напитки. В Бордо, по некоторым оценкам, производится около 100 наименований вин инвестиционного класса, еще около 50 видов дает Бургундия, порядка 30 — долина Роны. Ориентироваться в них помогает более репрезентативный индекс Liv-ex Fine Wine 1000.

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Simple продвигает раритетные вина больше десятилетия, а потому готова помочь собрать коллекцию в приложении с помощью персонального менеджера и экспертов. Последние советуют 80–90% портфеля составить из вин, которые не стыдно передать по наследству, а экспериментировать с оставшимися 10–20%. К слову, «экспериментальную» часть коллекции не так жалко и откупорить.

Александр Воронов